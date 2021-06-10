Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Akkule’ye İki Bayrak Direğini Reddetti

Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, Gazimağusa Kaymakamlığı tarafından Akkule'ye yerleştirilmesi düşünülen iki bayrak direği ve betonarme pabuçların anıtsal değeri bulunan kale duvarlarına zarar vereceğinden reddine karar verdi.

Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, Gazimağusa Kaymakamlığı tarafından Akkule'ye yerleştirilmesi düşünülen iki bayrak direği ve betonarme pabuçların anıtsal değeri bulunan kale duvarlarına zarar vereceğinden reddine karar verdi.

Kurulun 1 Haziran’da yaptığı toplantıda aldığı karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

ABDİÇAVUŞ’TAKİ OFİS VE OTOPARK PROJESİNE DE RET

Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ayrıca, Lefkoşa, Abdiçavuş Mahallesi’nde Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Kiracısı Mertcan Mullahalil tarafından uygulanması düşünülen ofis ve otopark projesini de dokuya uygun olmaması nedeniyle reddetti.