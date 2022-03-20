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Tatar: Gençlerimize Güveniyoruz

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Liselerarası Girişimcilik Yarışması Ödül Törenine Katıldı
Tatar: Gençlerimize Güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi çatısı altında, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi katkılarıyla düzenlenen liselerarası girişimcilik yarışması ödül törenine katıldı. 

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan ve 11 farklı liseden 70 öğrencinin katıldığını yarışmanın ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin teknoloji çağında, ambargo ve izolasyon gibi engelleri yıkarak proje üretip gerçeğe dönüştürmesinin önemine değindi.

Dünyanın bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gençlerin her türlü vizyona sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar; “Uluslararası başarılarımız vardır. Kimse bizim önümüze engel çıkaramaz. Gençlerimize güveniyoruz, gençlerin yaratıcı fikirlerinin gerçeğe dönüştürülerek hayat bulması için devlet ne gerekiyorsa yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı projelerin devamını temenni ederek bu organizasyonu düzenleyenleri ve gençleri tebrik etti. 

Konuşmaların ardından atölye çalışmalarında yer alan eğitimcilere ve jüri üyelerine sertifikaları takdim edildi.

 Ardından yarışmada dereceye giren ilk 3 açıklandı.

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