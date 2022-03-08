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Tatar: “Kadının El Attığı Her Alanda KKTC Daha Da Güçlenecektir”

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Tatar: “Kadının El Attığı Her Alanda KKTC Daha Da Güçlenecektir”
Tatar: “Kadının El Attığı Her Alanda KKTC Daha Da Güçlenecektir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği başkan ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde, kadının el attığı her alanda KKTC’nin daha da güçleneceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde kendisine yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile KKTC’de Kıbrıs Türk kadınının mücadelesini ve halkın kadınlara verdiği değerin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
Eşitlik temelinde kadınların hayatın her noktasında var olduğunu söyleyen Tatar, kadının el attığı her alanda KKTC’nin daha da güçleneceğini belirtti ve bütün kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.
 

Kıbrıslı Türk kadınların dünya medeniyetleri içerisinde de yıllardan beri bir mücadele verdiğini anlatan Tatar, bu vesileyle ülkeye büyük katkıları olan ve hayatını kaybeden kadınlara da rahmet diledi.
 

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği başkan ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.
 

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri de konuşmasında, tarihi bir kuruluş olan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin bayrağını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim ederek kendilerini kabulünden dolayı teşekkür etti ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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