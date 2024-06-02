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Tatar: Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinde kültür ve sanatın önemli bir yeri var

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Monart Academy tarafından düzenlenen “Meleklerin Dokunuşu - Resim ve Heykel Sergisi”nin açılışına katıldı
Tatar: Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinde kültür ve sanatın önemli bir yeri var

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Amerikan Üniversitesi Monart Galeri’deki etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi kurucularından iş insanı Memduh Erdal’ın eşi Sevim Erdal’ın sergisinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yoğun işleri arasında büyük fedakarlıklar yaparak kültür ve sanat alanında çalışma yapıp, sergi açan Sevim Erdal’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencileri de kutladı.

 

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde kültür ve sanatın önemli bir yeri olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yürütülen siyasi mücadelenin zemininde; kültürün, sanatın, ressam, şair ve müzisyenlerin çok önemli bir yeri olduğuna vurgu yaptı.

 

Avustralya ziyaretine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, orada Kıbrıs Türklerinin düzenlediği kültür ve sanat etkinliklerine katıldığını, Kıbrıs Türkü’nün binlerce kilometre uzaklıkta kültür ve sanatına sahip çıkmak için verdiği mücadeleyi yerinde gördüğünü dile getirdi.

 

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın neresinde olursa olsun Kıbrıs Türklerinin kalbinin Kıbrıs için attığına dikkat çekti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kültür ve sanata verdiği değerden de bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözüne atıfta bulundu.

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