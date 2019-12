Tatar: KKTC ambargo altında olsa da en güzel dönemi yaşıyor

Başbakan Ersin Tatar, TRT’de Rum Yönetimi’nin Türk kaptanları tutuklaması, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve İHA ile SİHA’ların ülkeye gelmesini değerlendirdi.

KKTC’nin her platformda mücadelesini sürdürdüğüne işaret eden Başbakan Tatar, KKTC’nin ne kadar ambargolar altında olsa da en güzel dönemini yaşadığını vurguladı.

Bir soru üzerine Rum Yönetimi’nin Türk kaptanlara yönelik yaptığı tutuklamalarını değerlendiren Başbakan Tatar, Rum tarafının bunu sürekli olarak yaptığını ifade etti.

Rum Yönetimi’nin bu yaptığının insan haklarına aykırı olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, BM’den çıkan kararın da memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Tatar, dünyanın Rum tarafının yaptığını görmesi açısından da kararın önemli olduğunu belirtti.

Uçuşlarda ve sporda KKTC’ye uygulanan ambargolara işaret eden Başbakan Tatar, dünyanın artık buna da dikkat etmeye başladığına değindi. Kıbrıs Türkü’nün her platformda mücadelesini sürdürdüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de yanında olduğunu belirten Tatar, her ortamda ve merkezde mücadeleyi sürdürerek KKTC’nin hak ve çıkarlarını korumanın herkesin görevi olduğunu belirtti. Kıbrıs Türkünün her ne kadar ambargolar altında olsa da en güzel dönemini yaşadığını belirten Tatar, “bu noktadan sonra kendimizi kabul ettirmemiz önemlidir” dedi.

Tatar, İHA’ların ülkeye gelmesini de değerlendirerek, İHA’ların askeri ve istihbarat bakımından Türkiye ve KKTC için çok yararlı olduğunu ifade etti.

İHA’ların ülkede olmasının çok önemli olduğunu, KKTC’nin Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’deki hakimiyetini ve güvenliğini sağlamakta olduğunu anlattı. Tatar, İHA’ların Dalaman merkezinden KKTC’ye gidip gelmesinin 8 saati bulduğunu bunun da burada olmalarının gereğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz’de KKTC’nin artık önemli bir noktada olduğunun fark edildiğini ve Türkiye’nin katkıları sayesinde bu coğrafyada başın dik yaşamın sürdürüldüğünü kaydeden Tatar, mücadele verilirken KKTC’nin de önemli bir noktada ve pozisyonda olmasının ülke açısından çok değerli olduğuna işaret etti…