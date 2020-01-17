  • BIST 121.193
  • Altın 293,917
  • Dolar 5,8671
  • Euro 6,5193
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Tatar: KKTC ile Türkiye Doğu Akdeniz’de birlikte hareket ediyor

» »
Bayındırlık ve Ulaşım Bakanlığının toplu taşımanın modern hale getirilmesi konusunda çalışmak amacıyla KKTC’ye davet ettiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.
Tatar: KKTC ile Türkiye Doğu Akdeniz’de birlikte hareket ediyor

Bayındırlık ve Ulaşım Bakanlığının toplu taşımanın modern hale getirilmesi konusunda çalışmak amacıyla KKTC’ye davet ettiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Kabulde konuşan Büyükkılıç, KKTC’nin ulaşım projeleri konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile görüştüklerini, her türlü desteği sağlamak amacıyla KKTC’de bulunduklarını söyledi…

Kayseri’nin ticareti, sanayisi ve 6 bin yıllık geçmişi ile Türkiye’nin önemli bir büyük şehri olduğunu kaydeden Büyükkılıç, son dönemde özellikle kayak turizmi ile ön plana çıktığını anlattı.

Büyükkılıç, “güzel şehrimizi burada yaşayan hemşerilerimiz ile paylaşma onlara hizmet etme yolunda gayret gösteriyoruz. Deneyimli bir ekibimiz var, üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırız” dedi.

Başbakan Tatar ise KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de birlikte hareket ettiğini belirterek, Türkiye ile ekonomik, siyasi ve kültürel bağların daha da güçlendirilmesi için mücadelelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Anamur’dan KKTC’ye su getirilmesi projesinin önemine işaret eden Başbakan Tatar, iki ülke arasında farklı sektörlerde yürütülen işbirliğine değindi.

Ercan Havalimanı’ndan yılda 4 milyon kişinin giriş-çıkış yaptığını söyleyen Başbakan Tatar, bunun büyük bir kısmının Türkiye’den olduğunu, Türkiye’den çok sayıda havalimanından KKTC’ye direkt uçuş olduğunu anlattı.
Bu yolla iki ülke arasında bağların daha da güçlendiğini belirten Başbakan Tatar, milli duyguların her zaman yaşatılması gerektiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Partimin adayıyım ve UBP’li olmaktan onur duyuyorum17 Ocak 2020 Cuma 09:32
  • Asgari ücret ne kadar olacak?17 Ocak 2020 Cuma 09:30
  • Meteoroloji Dairesi’nden yağış ve fırtına uyarısı geldi17 Ocak 2020 Cuma 09:29
  • HP Parti Meclisi, 'bağımsız aday' HP Milletvekili Özersay'ı destekleyeceğini açıkladı16 Ocak 2020 Perşembe 22:02
  • Sondakika! Zincirleme kaza! Yaralılar var16 Ocak 2020 Perşembe 20:52
  • Uyuşturucu Bağımlısı 2 Ay Hapse Mahkum Oldu16 Ocak 2020 Perşembe 20:12
  • Baybars: Toplumsal düşünmeyi başarmalıyız16 Ocak 2020 Perşembe 19:53
  • “Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok”eyleminde konuşulmuştu:İnternet kesintisi açıklaması16 Ocak 2020 Perşembe 19:25
  • Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy mu yoksa Şahap Aşıkoğlu mu?16 Ocak 2020 Perşembe 19:19
  • İtfaiye Artan Yangın Olaylarına Dikkat Çekerek Alınması Gereken Tedbirleri Açıkladı16 Ocak 2020 Perşembe 19:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti