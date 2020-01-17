Tatar: KKTC ile Türkiye Doğu Akdeniz’de birlikte hareket ediyor

Bayındırlık ve Ulaşım Bakanlığının toplu taşımanın modern hale getirilmesi konusunda çalışmak amacıyla KKTC’ye davet ettiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Bayındırlık ve Ulaşım Bakanlığının toplu taşımanın modern hale getirilmesi konusunda çalışmak amacıyla KKTC’ye davet ettiği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Kabulde konuşan Büyükkılıç, KKTC’nin ulaşım projeleri konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile görüştüklerini, her türlü desteği sağlamak amacıyla KKTC’de bulunduklarını söyledi…

Kayseri’nin ticareti, sanayisi ve 6 bin yıllık geçmişi ile Türkiye’nin önemli bir büyük şehri olduğunu kaydeden Büyükkılıç, son dönemde özellikle kayak turizmi ile ön plana çıktığını anlattı.

Büyükkılıç, “güzel şehrimizi burada yaşayan hemşerilerimiz ile paylaşma onlara hizmet etme yolunda gayret gösteriyoruz. Deneyimli bir ekibimiz var, üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırız” dedi.

Başbakan Tatar ise KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de birlikte hareket ettiğini belirterek, Türkiye ile ekonomik, siyasi ve kültürel bağların daha da güçlendirilmesi için mücadelelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Anamur’dan KKTC’ye su getirilmesi projesinin önemine işaret eden Başbakan Tatar, iki ülke arasında farklı sektörlerde yürütülen işbirliğine değindi.

Ercan Havalimanı’ndan yılda 4 milyon kişinin giriş-çıkış yaptığını söyleyen Başbakan Tatar, bunun büyük bir kısmının Türkiye’den olduğunu, Türkiye’den çok sayıda havalimanından KKTC’ye direkt uçuş olduğunu anlattı.

Bu yolla iki ülke arasında bağların daha da güçlendiğini belirten Başbakan Tatar, milli duyguların her zaman yaşatılması gerektiğini vurguladı.