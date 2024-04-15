Tatar'dan öğrencilere: KKTC’de aldığınız eğitimi ve KKTC’yi hiçbir zaman unutmayın

Tatar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, siyasi bilimlerin temelinin iyi bir diyalogdan geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, halka, eğitimden çevreye, birçok konudaki hizmetin en iyi sunulma şeklinin demokrasi olduğunu dile getiren Tatar, öğrencilere, buradaki eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine döndükleri zaman siyasete girerek ülkelerine verecekleri hizmetler için başarı diledi.

Tatar “KKTC’de aldığınız eğitimi ve KKTC’yi hiçbir zaman unutmayınız. Belli bir süre geçirdiğiniz KKTC de artık evinizdir. Ülkenize döndüğünüz zaman üniversitenizdeki akademisyenler ve arkadaşlarınızla iletişim çağının verdiği imkânları değerlendirerek temas halinde kalınız.” ifadelerini kullandı.

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ışığında eğitimin hayat boyu devam ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı, öğrencilere gelecekle ilgili önerilerde bulundu, başarı diledi ve sorularını yanıtladı.