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Tatar'dan sert sözler: Akıllarınca bize gözdağı verecekler!

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Başbakan Ersin Tatar bugün üç Yunan savaş uçağının hava sahamızı ihlal etmesinin ardından açıklamada bulundu.
Tatar'dan sert sözler: Akıllarınca bize gözdağı verecekler!

Başbakan Ersin Tatar bugün üç Yunan savaş uçağının hava sahamızı ihlal etmesinin ardından açıklamada bulundu.

Başbakan Tatar açıklamasında:

“Hep vurguladığım üzere Rum-Yunan ikilisinin niyeti bizimle anlaşmak değildir. Yunan savaş uçakları bugün KKTC hava sahasını ihlal ederek Güney Kıbrıs’taki bir askeri tatbikata katılmıştır.

Akıllarınca bize göz dağı verecekler. Mümkün değildir. Halkımız, rahat olsun. Anavatan Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da güvenliğimizi mükemmel bir şekilde sağlamaya devam edecektir.

Rum-Yunan ikilisi , uzlaşmazlıkları ile tahriklerine istedikleri kadar devam etsinler. Kıbrıs Türkü egemen eşitliğinden, vatan topraklarından, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden, Doğu Akdeniz’deki haklarından, Maraş’ı açma kararlılığından vazgeçmeyecektir…” dedi.

Başbakan Tatar açıklamasında:

“Hep vurguladığım üzere Rum-Yunan ikilisinin niyeti bizimle anlaşmak değildir. Yunan savaş uçakları bugün KKTC hava sahasını ihlal ederek Güney Kıbrıs’taki bir askeri tatbikata katılmıştır.

Akıllarınca bize göz dağı verecekler. Mümkün değildir. Halkımız, rahat olsun. Anavatan Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da güvenliğimizi mükemmel bir şekilde sağlamaya devam edecektir.

Rum-Yunan ikilisi , uzlaşmazlıkları ile tahriklerine istedikleri kadar devam etsinler. Kıbrıs Türkü egemen eşitliğinden, vatan topraklarından, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden, Doğu Akdeniz’deki haklarından, Maraş’ı açma kararlılığından vazgeçmeyecektir…” dedi.

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