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Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi, 3 Nisan’da açılacak!

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Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile 3 Nisan’da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde açılacak!
Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi, 3 Nisan’da açılacak!

Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile 3 Nisan’da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde açılacak!

100 parçalık zengin bir koleksiyonla Tataristan’ın kültürünü, tarihini ve sanatını Kuzey Kıbrıs’la buluşturacak Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi ile birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde oluşturulan daimi Tataristan bölümü de açılacak.

14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin koleksiyonlarıyla Türk dünyası kültürünü aynı çatı altında buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Tataristan’ın kültürünü, tarihini ve sanatını ziyaretçileri ile buluşturacağı Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile 3 Nisan Pazartesi günü saat 16.00’da açılacak.

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Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde açılacak olan sergi ile birlikte Tataristan’ın kültürünü, tarihini ve sanatını Kuzey Kıbrıs’a taşıyacağı daimi Tataristan bölümü de ziyarete açılmış olacak.

100 parçalık zengin bir koleksiyon!

Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi, 100 parçaya ulaşan zengin bir çeşitlilikteki koleksiyonla bir araya getirecek. Sergide, Tataristanlı sanatçıların imzasını taşıyan heykel ve resimlerin yanı sıra; ülkenin milli takılarından geleneksel kıyafetlerine, milli müzik enstrümanlarından kılıç ve bıçaklara, Tataristan’ın simge yapılarının maketlerinden ülke ekonomisine yön veren alanlara dair simgelere kadar geniş bir eser yelpazasi sergilenecek.

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Sergilenecek koleksiyonda, Tataristan tarihinde önemli bir yeri olan ve milli kahraman olarak görülen Süyümbike Sultan ile ilgili dikkat çekici eserler bulunuyor. Kazan Hanlığı’nı yöneten Tatar Sultanı Süyümbike, aynı zamanda tarihteki en önemli kadın hükümdarlardan biri olarak da öne çıkıyor. Sergide, Süyümbike Sultan’ın heykeli ve kullandığı giysilerin yeniden yapım örnekleri sanat ve tarih severlerle buluşacak. Altın ve değerli taşlarla işlenmiş, en iyi ustalar tarafından yapılmış duvar halısı da serginin ilgi çekici eserlerinden. Altın Doğu olarak anılan sultan kılıcı ile Kul Şerif Camii maketi de Tataristan kültürün önemli parçaları olarak sergide yer alacak. 

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