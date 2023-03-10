  • BIST 5.406,89
  • Altın 1119.47
  • Dolar 18.9596
  • Euro 20.1071
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem

Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi, 3 Nisan’da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak!

» »
Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi, 3 Nisan’da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak!
Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi, 3 Nisan’da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak!

Türki Cumhuriyetlerden Tataristan’ın kültürünü, tarihini ve sanatını Kuzey Kıbrıs’la buluşturacak eserler, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde oluşturulan daimi Tataristan bölümünde düzenli olarak sanatseverlerle buluşacak.

50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin koleksiyonlarıyla Türk dünyası kültürünü de aynı çatı altında buluşturuyor. Tataristan ise müzede ve düzenlenen karma sergilerde eserleri ile temsil edilen ülkelerin başında geliyor.

suyumbike-sultan-kiyafeti.jpeg

Türki Cumhuriyetlerden Tataristan’ın kültürünü, tarihini ve sanatını Kuzey Kıbrıs’la buluşturacak eserler, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde oluşturulan daimi Tataristan bölümünde düzenli olarak sanatseverlerle buluşacak. 3 Nisan’da açılışı yapılacak olan Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi ile birlikte daimi Tataristan bölümü de ziyarete açılacak.

Heykel, resim, kılıç, milli giysiler, halı ve cami maketleri ile pek çok eser bu sergide!

Açılışı yapılacak olan sergide, Tataristanlı sanatçıların imzasını taşıyan heykel ve resimler, ülke kültürünü yansıtan kılıçlar, Tatar milli giysileri, halılar, cami maketleri gibi pek çok eser yer alacak.

kul-serif-camii.jpeg

Sergilenecek koleksiyonda, Tataristan tarihinde önemli bir yeri olan ve milli kahraman olarak görülen Süyümbike Sultan ile ilgili dikkat çekici eserler bulunuyor. Kazan Hanlığı’nı yöneten Tatar Sultanı Süyümbike, aynı zamanda tarihteki en önemli kadın hükümdarlardan biri olarak da öne çıkıyor. Sergide, Süyümbike Sultan’ın heykeli ve kullandığı giysilerin yeniden yapım örnekleri sanat ve tarihseverlerle buluşacak. Altın ve değerli taşlarla işlenmiş, en iyi ustalar tarafından yapılmış duvar halısı da serginin ilgi çekici eserlerinden. Altın Doğu olarak anılan sultan kılıcı ile Kul Şerif Camii maketi de Tataristan kültürün önemli parçaları olarak sergide yer alacak. Kazan’daki Kul Şerif Camii, Kazan Kremlin Bölgesi’nde bulunan ve Avrupa’nın en büyük Müslüman tapınaklarından biri olarak Tataristan’ın ana camisi olarak biliniyor. Minarelerinin ve kubbesinin mavi rengi nedeniyle, halk arasında “Mavi Cami” olarak da biliniyor. Sergide ayrıca, Tataristan’ın kültürünü, tarihini ve sanatını yansıtan pek çok eser de sanatseverler ve tarih meraklılarıyla buluşacak.

altin-bezeli-duvar-halisi.jpeg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’nin deprem konusunda uzman tüm bileşenleri Yakın Doğu Üniversitesi’nde buluşacak05 Mart 2023 Pazar 12:48
  • “Müzisyenler”, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki açık hava sahnesinde yerini aldı04 Mart 2023 Cumartesi 18:29
  • ASET 2023 Kongresinde Yürütülen Araştırma Sonuçları Bilim Dünyası ile Paylaşıldı03 Mart 2023 Cuma 15:24
  • Çocuklara depremi nasıl anlatmalıyız?02 Mart 2023 Perşembe 13:55
  • E-Study Box’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara özel kampanya01 Mart 2023 Çarşamba 16:26
  • Kalp düşmanları: obezite, hipertansiyon ve sigara28 Şubat 2023 Salı 15:10
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzman akademisyenleri Kıbrıs’ın deprem gerçeğini masaya yatırdı27 Şubat 2023 Pazartesi 18:07
  • Formula 1’in iki efsane pilotu Michael Schumacher ve Ayrton Senna Kıbrıs Araba Müzesi’nde buluştu!26 Şubat 2023 Pazar 10:07
  • YDÜ depremzede öğrencileri için ödenmemiş eğitim harçlarını sildi24 Şubat 2023 Cuma 22:40
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’deki depremzedeler için kan bağışı  ve kışlık kıyafet yardımı kampanyası başlattı06 Şubat 2023 Pazartesi 15:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti