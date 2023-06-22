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Tatil Öncesi Son Toplantısını Yapıyor, 1 Ekim'e kadar tatil olacak

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Tatil Öncesi Son Toplantısını Yapıyor, 1 Ekim'e kadar tatil olacak
Tatil Öncesi Son Toplantısını Yapıyor, 1 Ekim'e kadar tatil olacak

Cumhuriyet Meclisi, 26 Haziran Pazartesi yapılacak son toplantının ardından yaz tatiline girecek. 

Meclis'in tatili, yeni yasama yılının başlayacağı 2 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek. Tatil süresince komiteler toplantılarına devam edecek.

Meclis Genel Kurulu, bu pazar yapılacak milletvekilliği ara seçiminde seçilecek bir Lefkoşa milletvekilinin Resmi Gazete'de ilan edilmesinin ardından, yeni milletvekilinin yemin etmesi için temmuz ayı içinde olağanüstü toplanacak. 

Yine yaz tatili süresince ihtiyaç duyulması halinde Meclis, olağanüstü toplantıya çağrılabilecek.

-Yasama yılı tamamlanıyor

Cumhuriyet Meclisi, Onuncu Dönem İkinci Yasama Yılı'nda, 26 Haziran Pazartesi günü 57’nci birleşimin ardından yaz tatiline girecek.  

Cumhuriyet Meclisi'nin, Onuncu Dönem İkinci Yasama Yılı, Meclis İçtüzüğü'nün 6'ncı maddesi uyarınca ekim ayının ilk iş günü olan 3 Ekim 2022 Pazartesi günü törensel toplantıyla başlamıştı.

TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugüne kadar 58 birleşimin yapıldığı Onuncu Dönem İkinci Yasama Yılı'nda, 56 olağan, 2 de olağanüstü birleşim gerçekleştirildi.

Onuncu Dönem İkinci Yasama Yılı'nda, Meclis Genel Kurulu’nda toplam 63 yasa yasallaştırıldı. Meclis'in gündeminde ayrıca, komitelerde onaylanan 4 yasa tasarısı ve 1 karar tasarısı olmak üzere toplam 5 tasarı bulunuyor. 

-Meclis'ten geçen bazı önemli yasalar

"Organize Sanayi Bölgeleri Yasası, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası, Hal Yasası, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası, Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik) Yasası, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik No:2) Yasası" bu yasama yılında Meclis'te yasallaşan önemli yasalardan bazıları...

Meclis yeni yasama yılına 2 Ekim Pazartesi başlayacak.

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