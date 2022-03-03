Tatlısu 6. Ot kültür festivali 6 Mart’ta

Tatlısu 6. Ot ve Kültür Festivali 6 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek.

(03-03-2022....MHA) Tatlısu Belediyesi, doğada yetişen sağlıklı ve yenilebilir otlar konusunda farkındalık yaratmak ve bu otları tanıtmak amacıyla 6. Ot Kültür Festivali’ni 6 Mart Pazar günü düzenliyor.

Belediye Başkanı Hayri Orçan, Zambak Tatil Köyü’nde toplantı düzenleyerek festival hakkında bilgi verdi.

Festivalin sloganını "Doğaya dönüş" olarak kaydeden Başkan Orçan, kanser hastalığında gelinen son noktada, artan vakalarda kullanılan sentetik ürünlere dikkat çekerek kimyasallardan uzak tamamen doğal otlarla beslenmenin ve bu otlara sofralarda yer vermenin önemine vurgu yaparak, sağlıklı beslenmeyi öne çıkaran bu festivalde, yenilebilir otların tanıtımının yapılacağını ifade etti.

0 (Sıfır) atık projesi hakkında da bilgi veren Orçan, festivalde yer alacak olan satış stantlarında naylon poşet kullanılmayacağını sözlerine ekledi.

TOZAKI: VATANDAŞI BİRÇOK YENİLİK BEKLİYOR

Final organizasyon direktörü Yıltan Tozakı, festivalde birçok yeniliğin vatandaşları beklediğini ifade ederek herkesi festivale katılmaya davet etti.

6 Mart Pazar günü yapılacak olan festival, Uluslararası Festivaller Birliği ile Final Organizasyon işbirliğinde düzenlenecek.

Sabah saat 10.00’da başlayacak olan festivalde, Türkiyeli sanatçı Ogün Sanlısoy’un yanı sıra birçok yerli sanatçı sahne alacak.

Halk dansları, kukla illüzyon ve jonglör gösterilerinin yapılacağı festivalde, at ve eşek ile geziler, Mustafa Tozakı, kalemiyle ücretsiz portre ve karikatür çizimi, eski Kıbrıs çocuk oyunları gibi birçok etkinlik yer alacak.

Klasik otomobil sergisinin de yer alacağı festival alanında, gün boyu leylek ayaklı uzun adamlar ve Kıbrıs kültürünü yaşatacak canlı heykeller bulunacak. (MHA)