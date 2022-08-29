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Taygun Artan Özcihan, 100 metrede yeni U20 KKTC rekorunu kırdı

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Elit atlet Taygun Artan Özcihan, yeni U20 KKTC 100 metre rekorunu kırdı. Pazar günü Bursa’da düzenlenen Kulüpler U20 Ligi yarışmalarında 100 metrede piste çıkan Özcihan, 10.47’lik derecesi ile yeni rekorun sahibi oldu.
Taygun Artan Özcihan, 100 metrede yeni U20 KKTC rekorunu kırdı

Türkiye Kulüpler U20 Ligi yarışmaları 28-29 Ağustos tarihlerinde Bursa’da düzenleniyor. Elit atlet Taygun Artan Özcihan, geçtiğimiz gün gerçekleşen Süper Lig yarışlarının ardından bu kez Kulüpler U20 Ligi’nde takımı Fenerbahçe ile yarışıyor.

Pazar günü gerçekleştirilen 100 metre yarışında 2. seride yarışan Özcihan, elde ettiği +1.8 rüzgar ile elde ettiği 10.47’lik derecesiyle yarışı ikinci olarak tamamladı.

Bu derecenin bir diğer anlamı ise yeni U20 KKTC 100 metre rekoru olması. Özcihan, 10.55 ile bir diğer elit atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu’na ait dereceyi geliştirerek yeni rekorun sahibi oldu.

Taygun, bugün saat 15.46’da 200 metrede piste çıkacak.

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