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TDP Merkez Yönetim Kurulu Kıb-Tek’teki gelişmeleri Değerlendirdi

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TDP MYK, KIB–TEK Yönetim Kurulunun almış olduğu yatırım kararları hakkında bilgisi ve onayı bulunduğunu belirterek, KIB-TEK’in iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip etmekte ve desteklemekte olduğunu açıkladı.
TDP Merkez Yönetim Kurulu Kıb-Tek’teki gelişmeleri Değerlendirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu, KIB–TEK Yönetim Kurulunun almış olduğu yatırım kararları hakkında bilgisi ve onayı bulunduğunu belirterek, KIB-TEK’in iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili gelişmeleri düzenli olarak takip etmekte ve desteklemekte olduğunu açıkladı.

KIB-TEK’te yaşanan gelişmeleri ve basında çıkan haberleri değerlendiren TDP Merkez Yönetim Kurulu, gerek KIB-TEK’de, gerekse diğer kurum, kuruluşlarda ve bakanlıklarda, hükümet programına uygun hareket etmenin, hem tüm kabinenin, hem de kurum kuruluşlarda görev alan yönetim kurulu üyeleri ve yetkililerin sorumluluğu olduğunu belirterek, TDP’nin de hükümet programının başarılı bir şekilde uygulanmasının takipçisi olacağını’ belirtti.

Daha temiz ve daha ucuz elektrik enerjisine ulaşmanın yolunun, özelleştirmeden değil, KIB-TEK’in siyasi ve ticari çıkar kavgalarından uzak, çeşitli çıkar gruplarının yürüttüğü lobi çalışmalarının esiri olmadan yönetilmesinden geçtiğine dikkat çekilen açıklamada; ‘KIB-TEK ile EL-SEN arasında imzalanmış olan Toplu İş Sözleşmesi’nde, göç yasasından sonra istihdam edilen personele ek tahsisat sağlama yolu ile bir iyileştirme sağlanmasını ve bununla beraber TİS’in giriş kısmında belirtilen ve sendikanın yatırım yapılması koşulu ile çalışanların maaşlarından fedakarlık yapmayı kabul edeceğini taahhüt etmesinin olumlu bulunduğunu’ aktarıldı.

‘Gelinen aşamada Toplumcu Demokrasi Partisi olarak, Hükümet programında da belirtildiği gibi KIB-TEK’in iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi için gereken tüm çalışmaların KIB-TEK Yönetim Kurulu ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın uyumu içerisinde yürütülmesi ve hükümet programında yer alan “KIB-TEK’in özerkleştirilmesi” hedefindeki ortak çalışmaların devam etmesi için ilgili tüm tarafların uzlaşı ve özveri ile çalışmaya devam etmeleri gerektiğini hatırlatırız.’

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