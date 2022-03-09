TDP Olağanüstü Kurultayı 13 Mart’ta Gerçekleştirilecek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 1. Olağanüstü Kurultayı 13 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Lefkoşa Hidden Garden’da saat 10.30’da başlayacak olan Kurultay Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Genel Başkanlık için Mine Atlı ve Doğa Yalçın’ın yarışacağı kurultayda TDP üyeleri yeni başkanını belirleyecek.
Divan Başkanlığını Ercan Hoşkara’nın yapacağı kurultayda ayrıca, solda işbirliği çalıştayında elde edilen veriler üyelere sunulacaktır.
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