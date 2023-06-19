TDP’nin Adayı Reynar’ın Adı, Yasa Gereği Oy Pusulasında Olacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından milletvekilliği adaylığı reddedilen TDP’nin adayı Tacan Reynar’ın adı, yasa gereği oy pusulasında yer alacak.

Milletvekilliği için UBP Ali Başman, CTP Sami Özuslu, DP Serhan Aktunç, YDP Figen Yaman Lesinger ve Bağımsızlık Yolu da Umut Ersoy ile yarışacak.

Seçimlerde Çetin Sadeli, Mert Taşkın, Talip Sancar, Nazım Özsever, Meriç Erülkü, Alper Özsakınç ve Abdullah Korkmazhan da bağımsız adaylar olarak oy talep edecekler.

TDP Milletvekili adayı Tacan Reynar’ın adaylığı ise, “son 3 yıl daimi ikametgahı KKTC olmadığı” gerekçesiyle YSK tarafından reddedilmişti. 5/76 sayılı Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 63’üncü maddesine göre, Reynar’ın ismi oy pusulasında da yer alacak fakat seçilmesi halinde seçilmiş sayılmayacak ve bir sonraki kişi seçilmiş olacak.