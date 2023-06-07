Tecavüz zanlısı Abdullah Can Yaşar cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana geldiği iddia edilen cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.C.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı.

Turgal 26 Mayıs 2023 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Lefkoşa’da meydana geldiği iddia edilen cinsel tecavüz, Kasti hasar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak zanlının methaldar olduğunu belirtti.

Polis müştekinin zanlı aleyhine şikayetçi olduğunu ve ikamet adresinde Lefkoşa’da sakin zanlının (E-32) bahse konu adreste sakin A.A.’ya (K-30) zorla cinsel tecavüzde bulunduğunu anlattı.

Polis, aynı gün Abdullah Can Yaşar’ın tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, ikisi şikayetçiye, ikisi de zanlıya ait olan 4 doktor raporu temin edildiğini anlattı.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.