  • BIST 5.591,34
  • Altın 1462.938
  • Dolar 23.1622
  • Euro 24.8903
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADiyarbakır sallandı... Korkutan deprem

Tecavüz zanlısı Abdullah Can Yaşar cezaevine gönderildi

» »
Lefkoşa’da meydana geldiği iddia edilen cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.C.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Tecavüz zanlısı Abdullah Can Yaşar cezaevine gönderildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı.

Turgal 26 Mayıs 2023 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Lefkoşa’da meydana geldiği iddia edilen cinsel tecavüz, Kasti hasar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak zanlının methaldar olduğunu belirtti.

Polis müştekinin zanlı aleyhine şikayetçi olduğunu ve ikamet adresinde Lefkoşa’da sakin zanlının (E-32) bahse konu adreste sakin A.A.’ya (K-30) zorla cinsel tecavüzde bulunduğunu anlattı.

Polis, aynı gün Abdullah Can Yaşar’ın tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, ikisi şikayetçiye, ikisi de zanlıya ait olan 4 doktor raporu temin edildiğini anlattı.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı itiraz etmedi. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,zanlının  2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da Kaza! Elektrik Direğine Çarparak Takla Attı03 Haziran 2023 Cumartesi 10:17
  • Kızılbaş Parkı’nda çocukları coşturan etkinlik03 Haziran 2023 Cumartesi 10:02
  • Yola yağ döküldü... Bu güzergahı kullanacak sürücüler dikkat!02 Haziran 2023 Cuma 13:40
  • Lefkoşa’da çocuklara resim eğitimi verildi02 Haziran 2023 Cuma 11:44
  • Lefkoşa'da Feci Ölüm! 5. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti02 Haziran 2023 Cuma 10:03
  • Dikkat! Lefkoşa'da Elektrik Kesintisi02 Haziran 2023 Cuma 09:42
  • Lefkoşa'da kavga... Eşi ile selamlaştığı gerekçesiyle...01 Haziran 2023 Perşembe 16:52
  • Erhürman: Bu seçim, halkın geleceğiyle ilgili vizyonu belirleme seçimidir01 Haziran 2023 Perşembe 13:57
  • Lefkoşa'da uzun süre elektrik kesintisi01 Haziran 2023 Perşembe 09:48
  • Şemi Şahmaran hayatını kaybetti30 Mayıs 2023 Salı 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti