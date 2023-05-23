Tedbirsizlik Sonucu Ölüme Sebebiyet Verdi

22.05.2023 tarihinde, 19:00 sıralarında, Girne’de, Emin ORUCOV(E-27) kalmakta olduğu apartman dairesi içerisinde rahatsızlanması sonucu, o esnada aynı ikametgahta bulunan R.A.(E-21) ve yardım etmesi için çağırdığı B.K.(E-30) tarafından apartmanın merdiven basamaklarından zemin kata indirildiği sırada, bahse konu şahıslar Emin ORUCOV’u düşürerek başını merdiven basamaklarına çarpıp ağır şekilde yaralanmasına sebep olmuşlardır.

Emin ORUCOV, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayda ihmali görülen bahse konu şahıslar ve J.M.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.