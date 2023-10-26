Tek Perdelik, Komedi Türündeki ‘Komik Para’ Oyunu İlk Kez İskele’de Perde Diyecek

Komik Para İçin Rezervasyon Online Yapılabiliyor

İskele Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu ‘Komik Para’ için tüm hazırlıklar tamamlandı. Tek perdelik komedi türündeki oyun Komik Para, izleyiciyle ilk olarak İskele’de buluşacak. 3 Kasım Cuma günü 19.30’da İskele AKM’de sahnelenecek oyun için rezervasyon kabulüne başlayan İBT Ekibi, yeni oyununun heyecanını ilk olarak İskele’de paylaşacak olmaktan mutlu. Oyunu izlemek isteyenler https://forms.gle/Xe3sbcT5CaubP8uz5 linkini tıklayarak oyun için rezervasyonlarını yapabilecek.

TEK PERDELİK, KOMEDİ TÜRÜNDEKİ ‘KOMİK PARA’ OYUNU İLK KEZ İSKELE’DE PERDE DİYECEK

Sürprizleri, tesadüfleri, yanlış anlamaları içinde barındıran çok hareketli bir oyun olma özelliği taşıyan, İBT Yönetmeni Sami Yakar’ın yönettiği, Ray Cooney’in kaleme aldığı Komik Para, seyirciyle buluşacağı günü iple çekiyor.

Sıradan bir memur olan Henry Perkins’ın iş dönüşü metroda çantasını başka bir çantayla karıştırmasıyla başlayan oyunda, Perkins’ın başına gelen olaylar, komik ama bir o kadar da hareketli ve güçlü bir şekilde anlatılıyor. Oyunla, izleyenleri, günlük hayatın stresinden bir nebze olsun uzaklaştırmayı amaçlayan İskele Belediye Tiyatrosu, oyuncu ekibiyle de iddialı. Hemen hemen tüm oyunlarında sahneye çıkarak, izleyenleri kendilerine hayran bırakan oyuncu kadrosunda Ceren Boyacı, Berna Şipaloğlu, Murat Sirhan, Burkay Mehmet Uzun, Yalçın Arıcı, Bilal Dericioğlu, Mehmet Külçer, Mertçan Çokaçar yer alırken, sahne arkasında, oyunun sorunsuz bir şekilde sahnelenebilmesi için süflözde Muhterem Hocaoğulları, ses ve Işıkta İrem Yılmaz, dekor ve tasarımda Yalçın Arıcı, afiş tasarımda ise Ebru Kırmızı bulunuyor.

REZERVASYON ONLİNE YAPILABİLİYOR

3 Kasım’da İskele AKM’de saat 19.30’da perde diyecek oyun için rezervasyonlar da eş zamanlı olarak başladı. Oyunu, izlemek isteyen tiyatro severler için online rezervasyon alanı da oluşturuldu. Oyunu izlemek isteyenler https://forms.gle/Xe3sbcT5CaubP8uz5 linkini tıklayarak oyun için rezervasyonlarını yapabilecek.