Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde her yıl düzenlenen "Telsim FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması" bu yıl 8. kez düzenleniyor.



Bakanlık açıklamasına göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda düzenlenen ikinci öğretmenler toplantısında, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullardan başvurular alındı.



Toplantıya, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve 17 okuldan sorumlu öğretmenler katıldı.



Mart ayında yapılacak üçüncü toplantıda, yarışmanın jüri üyelerinin kararlaştırılması ve yarışma sıralaması için kura çekimine gidilecek.



YAMAN: “LİSELER ARASI MÜZİK YARIŞMASI CİDDİ BİR ORGANİZASYONDUR”



Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman yarışmaya çok önem verdiklerini söyledi.



Pandemi döneminde gençlerin akademik gelişimleri yanında kültürel ve sanatsal olarak aktif olmalarının da değerli olduğunu ifade eden Yaman, “Zor bir süreçten geçiyoruz fakat hayatın da devam ettiğini kendilerini korumak şartı ile hissettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.



TANPINAR: “YARIŞMANIN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE VE DOĞRU BİR ZAMANDA YAPILMASINI HEDEFLİYORUZ.”



Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da projeyi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile birlikte yürütüyor olmaktan mutlu olduklarını kaydetti ve “Zor şartlardan geçiyoruz fakat bu zor şartlarda da gençlerimize normale dönme noktasında olduğumuzu gösteren bir ivme yakalatmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin bu çalışma içerisinde olmaları, bir yarışmanın yapılıyor olması eminim onları mutlu ediyordur.” dedi.



Yarışma kurallarında gereken esnekliğin gösterileceğini ve tüm okullarla bir anlayış çerçevesinde bu yarışmanın yapılmasını amaçladıklarını söyleyen Tanpınar, bakanlıkla istişare halinde organizasyonun hem sağlıklı bir şekilde hem de doğru bir zamanda yapılmasını hedeflediklerini belirtti.



Yarışmada, "orkestra", "kız solist", "erkek solist", "sahne performansı", “en iyi icra” "enstrüman" ve “Raif Denktaş Özel Ödülü” kategorilerinde ödüller verilecek. Kazananları bekleyen bir çok sürpriz hediyenin yanında, birinci gelen orkestra için, stüdyoda kayıt ve klip çekimi ödülü de verilecek.