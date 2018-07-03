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Teneke çocuk projesi”nin kalıcı bir sisteme dönüştürülmesi hedefleniyor

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Gazimağusa Belediyesi, Yeşil Barış Hareketi’nin 2015 yılında sosyal sorumluluk projesi olarakbaşlattığı “Teneke Çocuk Projesi”ne destek vermeye devam ediyor.
Teneke çocuk projesi”nin kalıcı bir sisteme dönüştürülmesi hedefleniyor

Gazimağusa Belediyesi, Yeşil Barış Hareketi’nin 2015 yılında sosyal sorumluluk projesi olarakbaşlattığı “Teneke Çocuk Projesi”ne  destek vermeye devam ediyor. Alüminyum kutuların geri dönüştürülmesi ve elde edilen gelirlehastanelerin çocuk servisine katkı sağlanması amacıyla başlatılan teneke Çocuk Projesi’nin geliştirilmesi ve kalıcı bir sisteme dönüşmesi hedefleniyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Yeşil Barış Hareketi’nin yıllarca beraber çalıştıkları bir sivil toplum hareketi olduğunu, hareketin çevreye olan hassasiyetinin hem toplumda hem kendileri nazarında dikkat çekçi olduğunu ifade ederek, “sizlerle beraber çalışmak, ileriye dönük istişare etmek bizleri memnun eder, çünkü çok aktif bir sivil toplum örgütü olan Yeşil Barış Hareketi ile özellikle çevreye olan duyarlılık noktasında geri dönüşüm projesi olan teneke çocuk projesinde beraber çalışmak bizi son derece memnun etti.” dedi. Projenin ileriye dönük nasıl geliştirileceği ve yaygınlaştırılacağı noktasında önümüzdeki 4 yıl içinde çalışma yapacağımızı söylemek istiyorum” diyerek, bunun hem ekonomik fayda sağlayacağını hem de topluma geri dönüşüm konusunda eğitim çalışması niteliğinde olacağını ifade etti. Bu konuyu daha da hızlanacaklarını ifade eden Başkan Arter, ileriye dönük takvimlendirmeyle ne gibi çalışmalar yapacaklarını konuşacaklarını ifade ederek, ziyaret için teşekkür etti.

 

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Ersun Aytaç 2015’ten beri Gazimağusa Belediyesi ile teneke çocuk projesi için birlikte çalıştıklarını, yeni dönemde Başkan İsmail Arter’le yeni projelerde birlikte çalışmak istediklerini ifade ederek, Başkan İsmail Arter’e yeni dönemde başarılar diledi. Aytaç, alüminyum kutuların geri dönüşümüyle elde edecekleri gelirle önümüzdeki günlerde Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk bölümüne katkı yapacakları bilgisini de verdi.

 

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir ise, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayarak, geri dönüşüm üzerine yaptıkları projelerden biri olan Teneke Çocuk Projesi’nin deneme aşamalarını geçerek, daha kalıcı bir sisteme dönüşmesi için uğraş verdiklerini ifade etti. Sahir, geri dönüşümün ülke genelinde tüm belediyelerde yerleşmiş bir sitem olarak sürdürebilir bir çalışma şekline dönüşmesini hem kendilerinin hem de Gazimağusa Belediyesi’nin de istediğini ifade ederek, sivil toplum örgütü  olarak üzerlerine düşeni yaparken, paydaş olan belediyelerle daha sık koordine toplantıları yapmak istediklerini ifade etti.

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