Terk Edilmiş Maden Ocaklarını Yeniden Faaliyete Geçirme Planı

Fileleftheros’un haberine göre stratejik çevre etki incelemesi de yapılan projenin yeniden faaliyete geçirilebilecek bakır, altın, ferro silikat ve gümüş maden ocakları arasında Şa, Kapedon, Kokkinoneru, Alestu ve Mathiat S (strongilos) bulunuyor.
Rum yönetiminin 2019-2030 dönemlerini kapsayan yeni sanayi politikası ile ilgili eylem planında döngüsel ekonomiden, yani bugüne kadar yaşam döngülerini tamamladıkları düşünülen ürün ve malzemelerin yaşam döngüsünü uzatmaktan söz ediliyor. Önceki dönemlerden kalan maden atıklarının yeni malzeme üretimi için hammadde olarak kullanılabileceği vurgulanıyor.
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