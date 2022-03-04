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TIP-İŞ, Kurul İşlemleri Eylemini Sona Erdirdi

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TIP-İŞ, Kurul İşlemleri Eylemini Sona Erdirdi
TIP-İŞ, Kurul İşlemleri Eylemini Sona Erdirdi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Sağlık Bakanı ile varılan mutabakat  neticesinde  istihdama yönelik kurul işlemlerinin  yapılmaması eylemini sona erdirdiğini açıkladı.

Tıp-iş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Sendikamızın Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmeler neticesinde taleplerimizle ilgili olarak olumlu yanıt verilmiştir. Varılan mutabakat ile kurumlar arası yazışmaların başlaması, sorunların çözümüne yönelik iş birliği taahhüdü verilmesi neticesinde istihdama yönelik kurul işlemlerinin yapılmaması eylemi sona erdirilmiştir. Vatandaşlık kurulları ile ilgili önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmeler sonucu tekrar değerlendirmelerde bulunacağız.”

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