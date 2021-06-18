  • BIST 1.400
  • Altın 500,298
  • Dolar 8,7091
  • Euro 10,3565
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

TMT Derneği Heyeti’nden Arter’e Ziyaret

» »
TMT Mücahitler Derneği Gazimağusa Şubesi Başkanı Ahmet Sevinç ve Yönetim Kurulu üyeleri Cevdet Yenağralı ile Olgun Özçürümez, Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu.
TMT Derneği Heyeti’nden Arter’e Ziyaret

TMT Mücahitler Derneği Gazimağusa Şubesi Başkanı Ahmet Sevinç ve Yönetim Kurulu üyeleri Cevdet Yenağralı ile Olgun Özçürümez, Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Belediye  Başkanı İsmail Arter konuşmasında, TMT Mücahitler Derneği Gazimağusa Şubesi Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini belediyede görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, siyasi konular, pandemi çalışmaları, Maraş açılımı ve diğer projelerle ilgili bilgi vereceğini, derneğin görüşlerini alacağını, bu istişareleri her zaman yaptıklarını, karşılıklı yardımlaşmaya devam ettiklerini belirtti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da eve girip hırsızlık yaptı! Altın çaldı!16 Haziran 2021 Çarşamba 11:05
  • Din GÖR- SEN Başkanı Süleyman Çakır'ın Akkule’ye Bayraklarımızın Asılmasına Yönelik Red Kararı Tartışmalarına İlişkin Açıklaması.15 Haziran 2021 Salı 14:45
  • Kıbrıs Türk Sanayi Odası Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti15 Haziran 2021 Salı 14:42
  • Ulukışla ve Aslanköy’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak14 Haziran 2021 Pazartesi 14:34
  • Kuzucuk Köyü İçin Patates Don Zararı Askı Listeleri Hazırlandı14 Haziran 2021 Pazartesi 14:21
  • Yangın Çıktı13 Haziran 2021 Pazar 11:29
  • Geçitkale'de ev yandı!13 Haziran 2021 Pazar 09:53
  • Klasikler Mağusa’yı salladı12 Haziran 2021 Cumartesi 08:51
  • Geçitkale yasta10 Haziran 2021 Perşembe 20:27
  • Bağımsızlık Yolu’ndan Açıklama10 Haziran 2021 Perşembe 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti