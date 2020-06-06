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Toplu Ulaşım başlamıyor....Pazartesi Lefkoşa’da Araçlı Eylem Var

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Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), Devletin sağlayacağı destek netleşmeden toplu taşımacılığı başlamayacağını açıkladı.
Toplu Ulaşım başlamıyor....Pazartesi Lefkoşa’da Araçlı Eylem Var

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), Devletin sağlayacağı destek netleşmeden toplu taşımacılığı başlamayacağını açıkladı.

Kar-İş Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Zekai Gece, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile dün yaptıkları görüşmelerden herhangi bir sonuç elde edemediklerini, Devletin “sektöre sağlayacağı destek ve katkıların netleşmesine kadar” Kar-İş olarak toplu ulaşım hizmetlerini başlatmayacaklarını kaydetti.

PAZARTESİ MECLİS VE BAŞBAKANLIK ÖNÜNE GİDİLECEK

Kar-İş’in Pazartesi eylem yapacağını da kaydeden Gece, 8 Haziran Pazartesi araçlarla Lefkoşa otobüs terminalinde  09:30’da buluşacaklarını, 10:30’da Cumhuriyet Meclisi önünde açıklama yapılacağını, ardından araçlarını Başbakanlık önüne getireceklerini kaydetti.

Gece, “Hükümetin sektörle ilgili yapacağı destekler, katkılar ve gerekli düzenlemeleri yapana dek süresiz eylem sürecini devam ettireceğimizi siz değerli basın mensupları aracılığı ile tüm kamu oyuna duyururuz” dedi.

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