Töre, TC Ombudsmanı Malkoç ile Azerbaycan Ombudsmanı Aliyeva’yı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’un daveti üzerine ülkeye gelen Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva’yı kabul etti.

Kabulde konuşma yapan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC kardeşliğinin bundan sonra da ebediyen devam edeceğini kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatının oluşumunun önemine de dikkat çeken Töre, Ombudsmanların birlik oluşturmasının fevkalade önemli olduğunu ve kendilerinin de Türk birliklerine önem verdiklerini belirtti.

Türk devletleriyle mutlaka işbirliği yapılması gerektiğini söyleyen Töre, “Ne Mutlu Türküm” ifadesinin, içerisinde, herkesin Türk Milletinin mensubu olma şuurunu ve şerefini taşıdığını kaydetti. Töre, Türlüğü en yüksek düzeyde temsil etme yönünde çalışma yapma gayreti gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC halkının uzun zamandır uğradığı haksızlıklara değinen Malkoç, acele etmeden hızlı hareket ederek bu kırk yıllık zamanın telafi edilmesi gerektiğini kaydetti ve kurumların dayanışması, görüşmesi ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çekti.

Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva de, topraklarının işgalden kurtarılmasında en büyük desteği Türk Milletinin yapmasından gurur duyduklarını kaydetti.

Ülke olarak yaşadıkları sıkıntıları anlatan Aliyeva, 4 bin kadın ve çocuğun kayıp olduğunu söyleyerek bu konuda hazırlanan raporu Meclis Başkanı Töre’ye sundu.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.