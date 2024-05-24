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Töre: Türkiye'deki tüm siyasal partilerin KKTC'ye sahip çıkması bizi mutlu ediyor

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Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Halk Partisi 25 ve 26. dönem Milletvekili ve Yurt Dışı Örgütlenme Başkanı, Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Töre: Türkiye'deki tüm siyasal partilerin KKTC'ye sahip çıkması bizi mutlu ediyor

Töre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada ulusal meselelerde Türkiye’de neredeyse tüm siyasi partilerle hem fikir olduklarını ifade ederek ulusal davalarda birlik olmanın önemine değindi.
Kıbrıs konusunda da Anavatan Türkiye’deki siyasal partilerin KKTC’ne sahip çıkan bir duruş sergilediğini ifade eden Töre, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
KKTC’nin kolay kurulmadığı ve bugünlere çok zor şartlarda gelindiğini vurgulayan Töre, adada 96 yıl Türk ordusunun gelmesini beklediklerini belirtti.
Töre, konuşmasında CHP’nin eski genel Başkanı ve Barış Harekatı dönemi Başbakanı merhum Bülent Ecevit’i de saygı ve rahmetle andı.

 

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