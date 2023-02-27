Tozlu hava bugünden itibaren etkili olacak

KKTC’de 2 Mart Perşembe günü gece yarısına kadar tozlu havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratmasının beklendiğini duyurdu ve toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yaptı.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, tozlu havanın 2 Mart Perşembe gece 24.00’e kadar etkili olmasının beklendiği yer aldı.
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