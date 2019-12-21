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Trafik ışıkları devre dışı kaldı

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Trafik ışıkları devre dışı kaldı
Trafik ışıkları devre dışı kaldı

Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Başbakanlık kavşağındaki trafik ışıkları meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldı.

Polis, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Başbakanlık kavşağındaki trafik ışıklarının, gün içerisinde meydana gelen arızadan dolayı devre dışı kaldığını duyurdu.

Duyuruda, bu kavşakları kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları istendi.

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