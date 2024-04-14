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Trafikte denetimler devam ediyor...423 araç sürücüsü rapor edildi...

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Trafikte denetimler devam ediyor...423 araç sürücüsü rapor edildi...
Trafikte denetimler devam ediyor...423 araç sürücüsü rapor edildi...

13.04.2024 tarihinde ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,280 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 423 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 39 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse; 247’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 19’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak ve 

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