TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YDÜ’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX’la tanıştı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX’la tanıştı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret ederek KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i test etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırma ve projelerle ilgili detaylı bilgi alan Prof. Dr. Hasan Mandal, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi’nde yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX’la da tanıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle, TÜBİTAK bünyesinde verilen bütün araştırma destekleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki akademisyenlere de açıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, konuyla ilgili KKTC’de gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyaretinde, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i de test eden Prof. Dr. Hasan Mandal, yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX başta olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırma ve projelerle ilgili detaylı bilgiler aldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a, GÜNSEL Test Sürüş Alanı’nda gerçekleştirdiği test sürüşünde Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından GÜNSEL’le ilgili bilgi alan Prof. Dr. Mandal, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve TÜBİTAK Ar-Ge Destek Grubu Yürütme Kurulu Üyesi de olan Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören eşliğinde Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi’ni de ziyaret etti.

TÜBİTAK Başkanı, yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX’la tanıştı

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışişleri Dairesi Müdürü Behcet Çelebi ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği temsilcilerinin de eşlik ettiği Prof. Dr. Hasan Mandal, Yakın Doğu Üniversitesi’nde ders başı yapan ve yapay zekanın eğitimde kullanıldığı dünyadaki sayılı örneklerden olan Ai. Prof. DUX’la da tanıştı. Ai. Prof. DUX’ı geliştiren Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü’nün Müdürü Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’dan bilgiler alan Prof. Dr. Hasan Mandal, Yakın Doğu Üniversitesi’nde geliştirilen pek çok proje ile ilgili de bilgilendirildi.

Prof. Dr. Hasan Mandal: “KKTC’de böylesi güzel yatırımların olması büyük gurur. Umarım, GÜNSEL uluslararası alanda da hak ettiği yeri alır.”

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında KKTC’de görüşmelerde bulunduğunu ifade eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Yakın Doğu Üniversitesi’ne yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi’nde Yakın Doğu Üniversitesi’nde geliştirilen 2018 dünya şampiyonu robotik futbol takımı, güneş enerjili araçlar ve daha pek çok projeyi inceleyen Prof. Dr. Hasan Mandal, SARS-COV2 başta olmak üzere Dang Humması’ndan Batı Nil Virüsüne kadar pek çok virüsün tespitinde kullanılacak KKTC’nin yerli PCR Kitleri ve yapay zeka tabanlı Ai. Prof. DUX’la ilgili detaylı sorular sorarak bilgi aldı.

Öncesinde KKTC’nin yerli ve milli otomobili de GÜNSEL’i test eden Prof. Dr. Mandal, “Biz de yapabiliriz bilinciyle başlatılan bu başarılı üretimi yerinde incelemekten gurur duydum. Bu işe heyecan duyan herkesi canı gönülden kutluyorum” dedi.

“Dünyada çok hızlı bir şekilde büyüyen elektrikli araç alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de var olduğunu gördük. Sadece araç üretmek değil, var olan ve gelişmekte olan teknolojik dönüşüme girdi sağlamak da KKTC’nin potansiyelini ortaya koyan büyük bir göstergedir” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Mandal, “Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bir iş birliği içinde çalışmalarını sürdüren KKTC’de böylesi güzel yatırımların olması büyük gurur. Umarım, GÜNSEL uluslararası alanda da hak ettiği yeri alır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: TÜBİTAK’ın ARGE, proje ve araştırma desteklerinin tamamının KKTC’deki akademisyenlerimize de açılması, yürüttüğümüz pek çok projede motivasyonumuzu da en üst noktaya çıkardı.”

TÜBİTAK’ın Türkiye'de bilimsel ve teknolojik gelişmelerin öncüsü olarak üniversitelerin bilimsel üretkenliğinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “TÜBİTAK’ın ARGE, proje ve araştırma desteklerinin tamamının KKTC’deki akademisyenlerimize de açılması, yürüttüğümüz pek çok projede motivasyonumuzu da en üst noktaya çıkardı” ifadesini kullandı.

“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), üniversitelerle iş birliği yaparak, bilimsel araştırmaları desteklemekte, projeleri finanse etmekte ve bilim insanlarına maddi destek sağlamaktadır. TÜBİTAK’ın bu destekleri, üniversitelerin araştırma altyapısını güçlendirmelerine, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir projelere imza atmalarına olanak tanıyor” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ayrıca, TÜBİTAK’ın düzenlediği bilimsel etkinlikler, konferanslar ve eğitim programları, üniversiteler arasında bilgi paylaşımını artırarak akademik üretkenliğin büyümesine katkıda bulunuyor. KKTC’deki üniversite ve araştırmacıların bu ekosisteme dahil edilmesi ülkemizde öncülük ettiğimiz bilimsel üretkenliğin çok daha güçlü bir şekilde büyümesine olanak sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal’a bu süreçte oynadığı öncü rol ve kampüsümüzü ziyaret ederek geliştirdiğimiz projeleri bizzat yerinde incelemesi nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Geliştirdiğimiz ve üzerinde çalıştığımız proje ve araştırmaları TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a yerinde göstermekten büyük bir mutluluk duyduk.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olmasının yanında, The Times Higher Education gibi yükseköğretim derecelendirme kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiğini vurguladı.

KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, yapay zekanın yükseköğretimde kullanıldığı ilk örneklerinden olan Ai. Prof. DUX, KKTC’nin yerli PCR kitleri, dünya şampiyonu otonom robotik futbol takımı gibi onlarca projenin Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde geliştirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Geliştirdiğimiz ve üzerinde çalıştığımız proje ve araştırmaları TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a yerinde göstermekten büyük bir mutluluk duyduk” ifadesini kullandı.

Uluslararası iş birliklerinin bilimsel ilerlemeyi güçlendireceğine de vurgu yapan Prof. Dr. Şanlıdağ, “TÜBİTAK’ın ARGE, proje ve araştırma desteklerinin tamamının araştırmacılarımıza açılması, Türkiye ve KKTC arasında var olan bilimsel iş birliği ortamını çok daha büyütecek. Bu süreçte önemli bir rol üstlenen Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.