Tufan Erhürman, yetkililerin nüfus tahminlerini tiye aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet yetkilileri ve iktidar partileri milletvekillerinin KKTC nüfusu hakkındaki açıklamalarını tiye aldı.
CTP Genel Başkanı Erhürman, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Sık sık eklemeler yapıldığına göre biz de üşenmeden kayda geçirelim! Nüfus:
- Sn. Üstel: "Biliyorum ama söyleyemem".
- Sn. Dursun Oğuz: "Bilmiyorum".
- Sn. Tatar: Önce "410,000", sonra "407,000".
- Sn. Erhan Arıklı: "411,000".
- DP Genel Sekreteri Sn. Akpınar: "1 milyon".
- UBP milletvekili Sn. Resmiye Canaltay: "800, 000".
Rahat olun! Ülke "yönetiliyor”!"
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