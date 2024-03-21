Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) heyeti, Zeki Çeler Başkanlığı’nda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (El-sen) ziyaret etti, görüşmede kamusal enerji politikalarının geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı, ortak mücadele mesajı verildi

Tuğcu: Toplumun önünde bir umut ışığı gibi duruyorsunuz ve ülkenin TDP’ye gerçekten ihtiyacı var

El-sen merkez ofisinde gerçekleşen ziyarette Çeler’e, Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Evrim Hınçal eşlik ederken, El-sen’de Ahmet Tuğcu Başkanlığı’nda geniş Yönetim Kurulu katılımıyla hazır bulundu.

Görüşmede ilk sözü alan El-sen Başkanı Tuğcu, Çeler ve yeni yönetimi tebrik ederek, sahtelikler ve yolsuzlukların yaşandığı böyle bir ortamda TDP’nin toplumun gözünde bir umut ışığı olduğunu ve ülkenin gerçekten TDP’ye ihtiyacı olduğunu belirtti.

“TDP’nin ülke yönetimine geldiğinde samimiyetle bu yasayı destekleyeceklerine inanıyoruz”

El-sen’in vizyonunun; kesintisiz, kaliteli, ucuz ve çevreci enerji politikalarını halkla buluşturmak olduğunu, bunun oluşması için de TDP’nin de desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Tuğcu, TDP’nin de imzasının bulunduğu Kıb-tek Özerklik Yasası’nın Meclis’te bekletildiğine dikkat çekti.

Tuğcu, “Yasada öngörülen, Kıb-tek’i yönetebilecek, eğitimli, konularında uzman yerli mühendisler, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ve Barolar Birliği’nin olduğu özerk bir Kıb-tek’tir” diyerek, TDP’nin ülke yönetimine geldiğinde samimiyetle bu yasayı destekleyeceklerine inanç belirtti.

“Size inancımız bu noktada tamdır”

TDPnin yönetimde olduğu bir ülkede bu politikalar çerçevesinde birlikte çalışmayı arzu ettiklerini anlatan Tuğcu, geçtiğimiz aylarda Makine Mühendisleri Odası’yla, AKSA ile yapılan Kalecik II ve Kalecik III Sözleşmelerini bilimsel olarak incelediklerini belirtti.

Tuğcu, “Önceki sözleşme ile bu toplumun cebinden tam 1 milyar dolar kâr yapan AKSA, son sözleşme ile de tam 1.2 milyar dolar daha kâr yapacak. Sözleşme gereği getirdiği makinaları da bize kiraladı, sözleşme bitiminde de alıp gidecek ama bu sürede toplum bu makinaları en az 10 kere ödemiş olacak. Bizim sizden beklentimiz, ürettiğimiz kamusal politikalara, sizin de önerilerinizle katkı koymanız ve toplum menfaati için birlikte hareket etmemizdir. Size inancımız bu noktada tamdır” dedi.

Çeler: Bu alanları özelleştiren ülkeler bile bir şeylerin farkına vardı, kamusal politikalar üretmeye başladı

Tuğcu’dan sonra sözü alan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, bu ziyaretin hem bir nezaket ziyareti olduğunu hem de toplumsal buhranın ve çürümüşlüğün yaşandığı, toplumun her kesiminin ülkeden utanma noktasına geldiği bu dönemde, mücadeleyi yeniden başlatmak olduğunu belirtti.

Dünyadaki birçok ülkenin, enerjinin özellikle de bu çağda ne kadar önemli olduğunu kavradığını ve bu politikaları özel şirketlere bırakmadan devlet politikası haline getirdiğini, hatta birçok AB ülkesinin özelleştirdiği bu alanları yeniden kamusal yönetime çevirmeye çalıştığını kaydetti.

Çeler, “Ülkeler artık bu alanları özerk devlet kurumları haline getiriyor. Enerjinin önemini çok uzun zamandır kavramış durumdalar” dedi.

“Size yapılmak istenen şeyin örneği Kıbrıs Türk Hava Yolları’dır”

Ülkedeki enerji politikalarının da bu yöne evrilmesi gerektiğini, siyasi baskıya ve siyasal oyuna getirmeksizin bu kurumları kendi uzmanlarına emanet etmesi ve özerk bir yapıya kavuşturması gerektiğini kaydeden Çeler, bunun neden böyle olması gerektiğini de topluma birlikte anlatmaları gerektiğini vurguladı.

Çeler, “Size yapılmak istenen şeyin örneği Kıbrıs Türk Hava Yolları’dır. Orada da önce çalışanların hakları ve maaşları konusunda bir dedikodu mekanizması çalıştırıldı ve algı oluşturuldu sonra da zarara uğratıldığı iddiaları yayılmaya başlandı. Günün sonunda olanları da biliyoruz” dedi.

“Bizim yönetimimizde ‘Her şeyi biz biliriz’ demeden, işin uzmanıyla bu işleri yürüteceğiz”

Çeler toplum üzerinde, kurumların özelleştirme yapılarak daha iyi hizmet vereceği algısının yayılmaya çalışıldığını söyleyerek, toplumunda yaşanan ekonomik ve sosyal bunalımlar nedeniyle bu algıya açık olduğunu belirtti.

Çeler, “Siz burada daha kaliteli daha çevreci daha ucuz hizmet sunmaya çalışıyorsunuz, diğer taraftan devleti idare edenler ise kuruma yapılması gereken zaruri yatırımları yapmıyor. Bizim yönetimimizde ‘Her şeyi biz biliriz’ demeden, işin uzmanıyla bu işleri yürüteceğiz ve sizinle mücadele ederek kurumlarımıza sahip çıkacağız” dedi.