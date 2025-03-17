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Tüketici Haklarıyla Güçlen!

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DAÜ Hukuk Fakültesi, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü kapsamında bildiri yayımlayarak tüketici haklarının önemine dikkat çekti. Bildiride, bilinçli tüketimin adil ve güvenilir alışverişin temel koşulu olduğu vurgulandı.
Tüketici Haklarıyla Güçlen!

DAÜ HUKUK FAKÜLTESİ 15 MART TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Yüksek Lisans ve Doktora Programı, Tüketici Hukuku dersi öğrencileri, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu önderliğinde Tüketici Hakları Günü kapsamında tüketici haklarının önemine vurgu yapmak amacıyla “Tüketici Haklarıyla Güçlen” konulu bir bildiri yayımladı. Söz konusu bildiride şu ifadelere yer verildi:

 

“Tüketici Haklarıyla Güçlen!”

“Birleşmiş Milletler, 1985 yılında aldığı bir kararla Tüketici Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilan ederek 15 Mart’ı “Dünya Tüketici Hakları Günü” olarak belirlemiştir. Aynı yıl kabul edilen “Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi” ile şu temel haklar tanınmıştır: Temel gereksinimlerin karşılanması hakkı, sağlık ve güvenliğin korunması hakkı, ekonomik çıkarların korunması hakkı, bilgilendirilme hakkı, eğitilme hakkı, tazmin edilme hakkı, temsil edilme hakkı ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı.

 

Günlük hayatta yaptığımız mal ve hizmet alımları bizleri birer tüketici yapmaktadır. Bu nedenle haklarımızı bilerek bilinçli bir şekilde hareket etmek hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Tüketici olarak bilinçlenmemiz ve gerekli durumlarda haklarımızı savunmamız, mal ve hizmet alımlarımızı daha güvenilir ve adil hale getirmektedir. Aldığımız ürün ve hizmetlerin güvenilir olması, doğru bilgilendirme yapılması ve yanıltıcı uygulamalardan korunmamız temel hakkımızdır.

 

Tüketici haklarının korunması için en önemli koşul, tüketicilerin bilinçlendirilmesidir. Günümüzde bireylerin yaptığı tüketimin en az üretim kadar bilinçli ve doğru olması, ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli bir etkendir. “Tüketici Hakları Herkesin Hakkı!”

 

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