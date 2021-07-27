  • BIST 1.359,730
  • Altın 494,49
  • Dolar 8,5630
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Tüketiciler Derneği Hükümetin Salgına Yönelik Önlem Almasını Talep Etti

» »
KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “Covid 19 vaka sayılarının zirve yaptığını, günde 200 vakalara dayandığını” belirterek, hükümetin ivedilikle önlem almasını talep etti.
Tüketiciler Derneği Hükümetin Salgına Yönelik Önlem Almasını Talep Etti

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “Covid 19 vaka sayılarının zirve yaptığını, günde 200 vakalara dayandığını” belirterek, hükümetin ivedilikle önlem almasını talep etti.

Yazılı açıklama yapan Işık, “KKTC’de vakaların tavan yapmasının başlıca nedeni olan kuralların uygulanmasında durumun ciddiyetinin kavranamamış olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’nın kurallara uyulmasının sağlanması ve denetim yapılması konusunda yetersiz kaldığını savunan Işık, “Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, yerel belediyeler ve muhtarlar, planlı programlı ve sistemli bir çalışma başlatmalıdır” dedi.

Düğün, tören, kutlama gibi etkinliklere getirilen kısıtlamaları yetersiz bulduğunu belirten Işık, bu durumun vaka artışlarını tetiklediğini söyledi.

“Maske mesafe ve hijyen kurallarına tereddütsüz uyulması ve kalabalık ortamlardan uzak durulması, alışverişlerin marketlerin tenha olduğu saatlerde yapılması” konusunda uyarısı yapan Işık, tüketicilere aşı olmaları çağrısında bulundu.

Işık, “Ekonomide kapanmaya gitmeden vakalar 100 rakamının altına düşene kadar tüketicilerin kapanmaları için derneğimiz ‘Tüketiciler İçin Kırmızı Alarm’ ilan etmiş bulunmaktadır” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Canaltay temaslı eşi ise pozitif !27 Temmuz 2021 Salı 14:33
  • Kimler üçüncü doz aşı yaptırmalı27 Temmuz 2021 Salı 14:26
  • KTÖS’ten Basın Açıklaması27 Temmuz 2021 Salı 14:17
  • Maliye Bakanı Oğuz, Emekliye Ayrılan Müdürlere Plaket Takdim Etti27 Temmuz 2021 Salı 14:15
  • 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kutlanıyor27 Temmuz 2021 Salı 14:13
  • KTAMS, KHK’yı Göreve Çağırdı27 Temmuz 2021 Salı 14:13
  • Gürcafer: “Öncelik İnsan Hayatını Tehdit Eden Okul Binaları Olmalı”27 Temmuz 2021 Salı 14:10
  • Erhürman'dan Hükümete Covid uyarısı.. "Bir an önce olayın ciddiyetinin farkına varın!!"27 Temmuz 2021 Salı 14:08
  • Aileler dikkat; ev kazalarında ilk sırada 'düşmeler' yer alıyor27 Temmuz 2021 Salı 12:46
  • Büyükbaş Hayvan Düşük Tazminatları Ödendi27 Temmuz 2021 Salı 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti