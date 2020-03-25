Tüm sigaralara paket başı 1 TL zam

Ersin Tatar, hükümetin aldığı ekonomik tedbirleri duyurdu. Toplumsal Dayanışma İçin Birinci Ekonomik Tedbirlerle Destek Paketi olarak adlandırılan pakette bir çok düzenlemeyle birlikte Alkol ve sigaraya zam kararı alındığı bildirildi.
İlgili maddeler:
Tüm sigaralarda paket başına 1 TL artış gelecek şekilde düzenleme yapılacaktır.
Tüm alkollü içkilerden alınan fiyat istikrar fonu oranları ve/veya miktarları artırılacak şekilde yeniden düzenlenecektir.
Tam metin:
İşte Bakanlar Kurulu kararları,tam liste kararlar
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