Tüm yüzyüze eğitim faaliyetleri 17 Şubat'a kadar durduruldu!

17 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Salgının toplumda yaygın olarak görülmesi ve sokağa çıkma yasağı göz önünde bulundurulduğunda kreşler ve özel eğitim merkezlerinin de hizmetlerini durdurulmasına karar verilmiştir.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararları açıklandı