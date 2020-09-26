Tüpraş, Online Staj Programı ile Öğrencilerin Gelişimlerini Desteklemeye Devam Ediyor

Pandemi ile birlikte uzaktan çalışma modeliyle başlattığı Genç Yetenek - “Nextremers” Programı’nın ardından Tüpraş, bu kez üniversite öğrencilerine yönelik staj programlarını da online olarak tamamladı.

Tüpraş, pandemi dönemi boyunca üniversite öğrencilerinin gelişimi için çalışmalarını online platformlarda sürdürdü. Her sene zorunlu üniversite stajı kapsamında ağırlıklı olarak üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı staj programını bu sene Covid-19 tedbirleri kapsamında dijitale taşıyan şirket, toplam 5 bin 660 başvuru üzerinden değerlendirme adımlarını başarıyla tamamlayan 200’den fazla öğrenciyle Ağustos ve Eylül dönemlerinde bir araya geldi.

Tamamına yakını iç kaynaklarla yönetilen ve her anı gelişim dolu geçen programda 60’tan fazla Tüpraşlı; birebir eğitim, departman sunumları, rehberlik ve mentorluk desteği vererek öğrencilerin gelişimi için 400 saate yakın zaman ayırdılar. Ayrıca kariyer ve gelişim sohbetlerinde Tüpraşlılarla bir araya gelen öğrenciler, profesyonel hayata ilk adımlarını atmadan önce onların deneyimlerinden öğrenme fırsatı yakalayarak kendi kariyer yolculuklarıyla ilgili merak ettiklerini sordular.

Dijital çözüm önerileri ön plana çıktı

Programa katılan öğrenciler oryantasyon gününden son güne kadar, 4 hafta boyunca Tüpraş’ı tüm rafinerileri ve fonksiyonlarıyla bir bütün olarak tanıma fırsatı elde ettiler. Öğrencilere Üretim, Proses, Bakım gibi temel rafine bilgilendirmelerinden, Satış&Pazarlama, Ar-Ge, Veri Analitiği, Lojistik gibi birçok farklı alanda toplamda 25 farklı departman sunumu yapıldı. Stajyer öğrenciler, bir aylık staj süresi boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik olarak, Tüpraş özelinde proje fikirleri geliştirdiler. Proje fikirleri arasında eğitim ve gelişim, iş güvenliği, enerji kaynaklarının kullanımı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve topluma fayda sağlama gibi konular öne çıkarken proje fikirlerinin birçoğunda dijital çözüm önerilerine yer verildi.

Programda Tüpraşlı gönüllülerden oluşan mentor ve rehberler büyük özveri ve destekle, öğrencilerle günlük ve haftalık buluşmalarda bir araya geldiler. Gönüllülerin sağladığı katkı ile öğrencilerin gelişim ve ihtiyaçları yakından takip edilerek, düzenli kurulan iletişimlerle yaşadıkları deneyim zenginleştirildi.

“İyi tasarlanmış bir online staj programı hem öğrencilere hem kuruma katkı sağlıyor”

Yapılan deneyim anketleri sonuçlarına göre öğrencilerin programla ilgili memnuniyetlerinin oldukça yüksek olduğunu belirten Tüpraş İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Aksoy; “Dijital alt yapısı kuvvetli, kullanıcı dostu platformlarla iletişim ağını iyi kurduk.Gelişim faaliyetlerinin, yapılandırılmış bir şekilde tasarlandığı online staj programı, hem sektörümüzü ve kurumumuzu, hem de şirket kültürümüzü bir bütün olarak tanıtabilmek için iyi bir uygulama oldu.

Fiziki stajlara kıyasla daha fazla araştırma ve fikir üretme, kişiye ve bilgilere daha hızlı ulaşma ortamı sağlayan online staj programları sayesinde, öğrencilerin yaşadıkları ya da okudukları şehirlerle staj yapmak istedikleri kurumlar arasındaki coğrafi uzaklıklar, artık bir araya gelmek için engel olmayacak” dedi.

Öğrencilerin bir çoğu profesyonel çalışma hayatındaki ilk uzaktan çalışma deneyimini Tüpraş Online Staj Programı ile yaşarken; program boyunca ortaya koydukları öğrenmeye açık, araştırmacı, yenilikçi ve gelecek odaklı yaklaşımlarla yetkinliklerini de geliştirdiler. Birbirlerini tanımayan ve farklı disiplinlerden bir araya gelerek 4 hafta boyunca online ortamda birlikte çalışan öğrenciler, uzaktan da olsa ortak bir amaç doğrultusunda hayal etme, hayali fikre dönüştürme, projelendirme ve takım olmanın güzel bir örneğini sergilediler.