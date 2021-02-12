Turistlere kapılarını açık bırakan Dubai'de Covid-19 vakaları tırmanışta

Covid-19 salgını ile birlikte dünyada birçok ülke kapılarını turistlere kapatırken, Birleşik Arap Emirlikleri hala ziyaretçi kabul eden nadir ülkelerden biri. Ancak Aralık ayında ortalama bin 100'lerde olan günlük Covid-19 vakası ocak sonuna kadar 4 binle

Covid-19 salgını ile birlikte dünyada birçok ülke kapılarını turistlere kapatırken, Birleşik Arap Emirlikleri hala ziyaretçi kabul eden nadir ülkelerden biri. Ancak Aralık ayında ortalama bin 100'lerde olan günlük Covid-19 vakası ocak sonuna kadar 4 binlere kadar çıktı.

Covid-19 salgını ile birlikte dünyada birçok ülke kapılarını turistlere kapatırken, Birleşik Arap Emirlikleri hala ziyaretçi kabul eden nadir ülkelerden biri. Ancak Aralık ayında ortalama bin 100'lerde olan günlük Covid-19 vakası ocak sonuna kadar 4 binlere kadar çıktı.

Yıl sonu tatilleri ile birlikte, başta Avrupalılar olmak üzere çok sayıda yabancı turist, sosyal hayatın devam ettiği Dubai'de güneşli günlerin keyfini çıkarıyor. BAE'de Covid-19 tedbirleri uygulansa da restoranlar, alışveriş merkezleri, plajlar ve sinemalar gibi kamu ağırlayan mekanlar açık kalmaya devam ediyor.

Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Dairesi Genel Müdürü Helal Saeed Al Marri CNN'e yaptığı açıklamada, "Olaylara çok ölçülü bir şekilde yaklaşıyoruz, ancak felsefemiz bu salgının üstesinden gelmek" dedi.

Ancak Dubai'in politikasının sonuçları Covid-19 vaka sayısına yansıdı.

2020'de ilk dalga pik yaptığında günlük bine yakın yeni vaka vardı. Ancak BAE ilk başta sınırlarını kapatsa da, daha sonra düşen vakalar ve yeni önlemlerle kapılarını turistlere açma kararı aldı.

Aralık ayının sonundan Ocak ayının sonuna kadar günlük vakalarda ciddi bir artış gözlemlendi.

Yabancı çalışanların da etkisi büyük

Fakat BAE'de enfeskiyonların ciddi artışı sadece turizme bağlı değil. Dubai nüfusunun yaklaşık yüzde 85'ini temsil yabancı çalışanların tatil sezonu için kendi ülkelerine gidip tekrar ocak'ta BAE dönmelerinin bu artışta önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

Medcare hastanesinde iç hastalıkları uzmanı olan Ahmed Muhammed Abdülhamid'e göre, çok sayıdaki göçmenler nedeniyle BAE'deki ikinci dalga turistler olsun ya da olmasın aynı olacaktı.

Covid-19 önlemleri sertleştirildi

Dubai'de birçok yer açık kalmaya devam etse de son haftalarda Covid-19 kısıtlamaları sertleştirildi.

2 Şubat itibarıyla oteller, AVM'ler ve plajlar kapasitesi yüzde 70'ine kadar, sinemalar ise yüzde 50'sine kadar ziyaretçi ağırlayabilir. Kafe ve barlar ise geçici olarak kapatıldı.

BAE'de nüfusun neredeyse yarısı aşı oldu

BAE'nin turistleri kabul etmeye devam etmesinin sebeplerinden biri de aşı politikası. BAE dünyadaki en yüksek aşılama oranlarından birine sahip, on milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 47'si en az bir doz aşı yaptırdı. Bu hızla devam ederse, BAE'de vakaların hızla düşmesi bekleniyor.