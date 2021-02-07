Turizm şirketlerine bir buçuk milyonluk teşvik ödemesi

Bakanlar Kurulu, koronavirüs saldıgının sürdüğü döneminde turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla bazı turizm şirketlerine toplamda bir buçuk milyondan fazla maddi yardımda bulundu.

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgının sürdüğü döneminde turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla bazı turizm şirketlerine toplamda bir buçuk milyondan fazla maddi yardımda bulundu.

Turizm acentelerine Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’ndan 1 milyon 552 bin 852 TL ödeme yapıldı. Resmi Gazete’nin 4 Şubat tarihli sayısında yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu’nun turizm gerçekleştirilmesi ve tanıtımı amacıyla katkının yapıldığı da belirtildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar şöyle: