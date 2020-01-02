Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı ziyaret etti

Üstel ve Arıklı gündemde ki konuları da değerlendirerek 2020 yılı bütçesi ile ülkenin tanıtımın yapılmasının çok güç olduğunu özellikle ulaşım sıkıntısının mutlak suretle çok erken bir zamanda halledilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirttiler…

Arıklı 11-12 Ocak 2020’de yapılacak olan çalıştayın ülkenin tanıtımına katkı sağlayacağını düşündüklerini belirterek çalıştaya partimizin Turizm konuları ile alakalı bilirkişilerin etkin bir şekilde gerekli katkıları koyacaklarını belirti.