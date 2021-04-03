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Türk Tabipleri Birliği'nden Bakan Selçuk'a: Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Covid-19 da meslek hastalığıdır!

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Türk Tabipleri Birliği'nden Bakan Selçuk'a: Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Covid-19 da meslek hastalığıdır!
Türk Tabipleri Birliği'nden Bakan Selçuk'a: Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Covid-19 da meslek hastalığıdır!

Türk Tabipleri Birliği,  sağlık çalışanları için Covid-19’un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi taleplerine ilişkin olarak “Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim” açıklaması yaptığı belirtilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u eleştirdi. TTB, "Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Covid-19 da meslek hastalığıdır!" açıklamasını yaptı. 

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Selçuk'un 'Evde hastalananlar var, COVID-19'u nasıl meslek hastalığı kabul edelim?' açıklaması sağlık çalışanlarının hafızasına ve tarihe sorumsuzluk örneği olarak not düşmüştür. Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Covid-19 da meslek hastalığıdır!" ifadesi kullanıldı. 

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