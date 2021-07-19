Türkiye Belediyeler Birliğinden Girne Belediyesine Ziyaret

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zoroğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Türkiye Belediyeler birliği Genel Sekreteri Birol Ekici’den oluşan heyetin Girne Belediyesine gerçekleştirdiği ziyarette, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da hazır bulundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türkiye Belediyeler Birliği heyetini Kuzey Kıbrıs’ta Girne’de görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Kıbrıs Türk Belediyelerinin, Türkiye’deki belediyeleri çok yakından izlediğini dile getirdi.

Türkiye’deki belediyeciliğin, çok büyük bir ilerleme göstererek, dünyaya örnek teşkil edecek bir noktaya geldiğine vurgu yapan Güngördü, KKTC’de de, 1995’ te belediyeler yasasının gündeme gelmesiyle bir ilerleme yaşandığını ifade etti. Yerel yönetimlerin insana hemen dokunabilen bir organizasyon olduğunu, insanların merkezi yönetimden önce yerel yönetime ulaştığını anımsatan Güngördü, bunun en somut örneğinin Covid 19 Salgını döneminde görüldüğünü kaydederek, bu süreçte yapılan çalışmalara değindi.

Girne Belediyesinde, ortak akıla dayanan yönetim ilkesiyle birçok çalışma yapıldığını bu kapsamda sivil toplum örgütleri, vatandaşlar, meslek örgütleri ve muhtarların katılımıyla kent kurultayı düzenlendiğini, kent yönetiminde çocuk ve gençlerin fikrini almak için çocuk meclisi ve gençlik platformu oluşturulduğunu belirten Güngördü, amaçlarının kenti ortak akılla yönetmek olduğunu kaydetti.

Girne Belediyesi’nin Lefkoşa’dan sonra İmar planına sahip 2. Kent olduğunu dile getirerek imar planı hakkında bilgi veren Güngördü, turistik tesislerin, casino, restaurant ve eğlence yerlerinin en yoğun olduğu kent olan Girne’nin cazibe merkezi olduğuna dikkat çekti. Nüfus yoğunluğu ve önceden planlama yapılmamış olması nedeniyle, kentin en ciddi iki sorununun trafik ve atık sular olduğunu anlatan Güngördü, Girne Belediyesi Sosyal İşler Birimiyle de son 2 yılık süreçte önemli işlere imza atıldığını vurguladı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği olarak bu ziyaretle hem Kurban Bayramını hem de, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlayarak, kardeş Kıbrıs Türk halkıyla çifte bayram yapmaya geldiklerini kaydetti. Günümüzde kalkınma ve demokrasinin, yerel yönetimlerle başladığına vurgu yaparak, yerel yönetimlerin işbirliğiyle yapılacak çok iş olduğunu ifade eden Şahin, KKTC ve TC arasındaki kardeş belediye ilişkilerini ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğini güçlendirerek geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyetinde altyapı belediyeciliğinin bittiğini, sosyal ve kültürel belediyeciliğin ise yükselen değer olduğunu vurgulayan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken , “Yetim yoksul mağdur engelli muhtaç insanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesiyle başlattığı 94 ruhunu, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışının gelişmesine ön ayak olduğunu, ardından, 83 milyona nüfus ederek, sosyal devlet kavramını oluşturduğunu anımsattı.

Belediyeler olarak, 94’te oluşturulan bu ruhun, sürekliliğini sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Fatma Şahin, pandemiden sonra oluşacak yenidünya düzenine de hazırlıklı olduklarını ifade etti. Türkiye ile KKTC arasında 103 kardeş belediye olduğunu anımsatarak, bu yapının sayısını arttırarak güçlendirmek istediklerini söyleyen Şahin, teknik ve diğer alanlarda sorun çözme kapasitesi çok yüksel olan TC Belediyelerinin, Kuzey Kıbrıs’taki Belediyelere her zaman destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

KKTC’deki belediyelerle, gençlerle ilgili kültürel çalışmalar, değişim projeleri, sosyal çalışmalar, çocuk kadın engelli dostu şehirler yaratma gibi konularda daha güçlü çalışmak istediklerini dile getiren Fatma Şahin, bu amaçla işbirliği yapmaya devam edeceklerini anlattı. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde dünyaya önemli mesajlar vereceğini dile getiren Şahin, “Dünya, ülke ve bölge barışı için, hepimizin yapması gerekenler var “diye konuştu. Kardeşlik ve barışın günümüzde yerelden yerele gittiğini dile getirerek, yerel diplomasiyi güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Şahin, KKTC Belediyeleriyle birçok alanda işbirliği geliştirmeye hazır olduklarını kaydetti. Şahin “ Bunu yapacak gücümüz var, hayalimiz var. İnşallah bugün ve yarın alınacak kararlarla bunların hepsini değerlendirip hayat vereceğiz “diye konuştu