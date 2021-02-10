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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün KKTC’ye geliyor

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün KKTC’ye geliyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün KKTC’ye geliyor.

Oktay’a Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek olan Oktay’ın, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Oktay’ın iki gün sürecek çalışma ziyaretinde, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İş Birliği Protokolü’nün görüşmeleri de yapılacak. Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Başbakanlık arasında e-devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı ile Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında karayolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolünün imzaları atılacak.

Fuat Oktay iki günlük çalışma ziyareti kapsamında perşembe günü Ekonomik Örgütler Platformu kuruluşlarının başkanlarıyla da görüşecek. 

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