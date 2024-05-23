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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık, KKTC’den üç ev satın alabilecek

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Önceden sadece bir ev alabilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakkı, üç eve çıkarıldı.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık, KKTC’den üç ev satın alabilecek

Yeni şartlar ve bazı alımlara kısıtlamalar getiren "Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Değişikliğe göre, yabancı uyruklular KKTC'den bir apartman dairesi veya konut alabilecek. KKTC'yi tanıyan ülkeler ile KKTC vatandaşlarına kendi topraklarında 3 konut veya apartman dairesi satın alma hakkı tanıyan ülkelerin vatandaşları ise KKTC'de 3 konut veya apartman dairesi edinebilecek.

Önceki düzenlemede de yabancılar KKTC'de bir konut veya apartman dairesi alabiliyorlardı ancak yeni düzenlemeye müstakil ev alımında arazi sınırlandırılması eklendi.

Daha önce, müstakil ev alımında konutun içinde bulunduğu arazi 5 dönüme kadar çıkarken, değişiklikle bu alan 2,5 dönüme düşürüldü.

Cumhuriyet Meclisi'nde kabul edilen yasa ile yabancıların yatırım amaçlı arazi alımı konusunda da değişikliğe gidildi. Daha önce 3 milyon Euro yatırımla 60 dönüm arazi alabilen yabancılar için arazi genişliği aynı kalırken yatırım miktarı 20 milyon avroya çıkarıldı.

Daha önce şart koşulan 3 milyon Euro'luk yatırımın niteliğine bakılmazken, yeni yasadaki 20 milyon Euro'luk yatırımın içinde sanayi, eğitim veya sağlık alanında olması zorunluluğu getirilerek 2 yıl içinde bu yatırımları yapmadığı tespit edilenlerin ellerinden arazilerin alınacağı yer aldı.

Yabancıların, şirketler veya mütevelli aracılığı ile daha önce sınırsız arazi alabilme şartı da değiştirildi. Bundan sonra yabancıların ortaklığı yüzde bir dahi olsa şirket veya mütevelli yabancı sayılacak ve sadece gerçek kişilerin haklarından yararlanarak 1 konut veya 20 milyon Euro'luk yatırım ile 60 dönüm arazi alabilecek.

Yabancıların kayıtsız taşınmazlarına da kayıt altına alınma zorunluluğu getirildi. Buna göre, yabancılar ellerinde bulunan fazla arazi ve mülkleri 2 yıl içerisinde satmak ve sözleşmelerini 6 ay içerisinde Tapu Dairesi'ne bildirmek zorunda olacak.

Fazla mülklerle ilgili Bakanlar Kurulu'na 2 yıllık süreyi 3 yıla uzatma hakkı tanınırken, yasayı ihlal eden yabancılara asgari ücretin 500 katı para cezası verilecek.

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