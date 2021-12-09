Türkiye' de Cinci Hoca "Sana Eşcinsel Cin Musallat Olmuş" Dedi, Mastürbasyon Yaptırdı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde kendisini 'hoca' olarak tanıtan Ö.S., "Sana eşcinsel cin musallat olmuş" dediği bir genci cinsel istismara maruz bıraktı.

19 Kasım'da "başına sürekli olarak talihsizlik geldiğini" söyleyen bir genç, annesiyle birlikte kendisini 'hoca' olarak tanıtan Ö.S.'nin evine gitti. İlk ziyarette Ö.S.'nin isteğiyle odada yalnız kaldıklarını aktaran genç, hocanın kendisine, "Sana eşcinsel cin musallat olmuş" dediğini söyledi.

Diken'in haberine göre istismara maruz kalan genç, ifadesinde şunları kaydetti:

KIZ ARKADAŞINI KÖTÜLEMİŞ

"Hocayla baş başa kaldığımda bana 'Bu zamana kadar bir erkekle ilişkiye girdin mi' dedi ve ardından 'Sana eşcinsel cin musallat olmuş, bunu görebiliyorum' dedi. Ardından bana sorular sormaya devam etti. Sohbet ettikçe kız arkadaşımdan muhabbet açıldı. Kız arkadaşımı çok sevdiğimi, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğumuzu anlattım. Hoca bana 'Kız arkadaşın çocuk aldırdı mı? O kız sen hayatındayken başka biriyle birlikte olmuş. Bana bunu cinler söyledi. O kızdan en yakın zamanda ayrıl. Başkasının artığıyla sen mi uğraşacaksın' dedi. O sırada bana dönerek dua okudu, üfledi. Bana 'Sana dört tane cin musallat olmuş. Bunlardan bir tanesi eşcinsel cin' dedi. Hoca'ya bunlardan nasıl kurtulabileceğimi sordum. O da bana 'Bugün eve gittiğinde mastürbasyon yap. Bunu yaparken de video kaydına al ve bana gönder' dedi."

Genç, ifadesinde video kaydı aldığını ancak sırtı dönük olduğu için Ö.S. tarafından kabul edilmediğini söyledi. Bir gün sonra arkadaşıyla birlikte Ö.S.'nin evine giden genç bu kez, "4 bin TL'ye aile koruma muskası" hazırlandığını belirtti.

"MASTÜRBASYON YAP, O SIRADA CİNLER GELİYOR"

Daha sonra Ö.S.'nin arkadaşını gönderdiğini belirten mağdur şöyle devam etti:

"Arkadaşım odadan çıktıktan sonra hoca bana 'Ben de odadan çıkayım. Sen mastürbasyon yap, haz al. Eşcinsel cinler o sırada geliyor' dedi. Ben uygun olmayınca, 'O zaman benim yanımda mastürbasyon yap. Çünkü hazır olman lazım. O anda eşcinsel cinler geliyor' dedi.

"BENİ KIZ OLARAK DÜŞÜN" DEDİ

İstismara maruz kalan gencin aktarımına göre; Ö.S. mağdurdan kendisine dokunmasını ve kendisini tatmin etmesini istedi. Mağdur da Ö.S.'ye mastürbasyon yaptı.

Mağdur, Ö.S.'nin "Cinler bizi eşcinsel sansın", "Beni kız olarak düşün, kalçalarımı elle", "Cinleri topluyorum" dediğini ve "Toplanın, toplanın" diye kendi kendine konuştuğunu da anlattı. Mağdur, Ö.S.'nin kendisine öpüşmekten hoşlanıp hoşlanmadığını sorduğunu, şalvarını indirdiğini ve "Son bir cin kaldı. Bunu da alalım da yarına bırakmayalım" dediğini aktardı.

Ailesinin yönlendirmesiyle jandarma karakoluna giden mağdur, Ö.S.'den davacı oldu. Adliyeye sevk edilen Ö.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söz konusu kişinin sosyal medya hesaplarında Medresetü'l Mahmudiyye isimli bir yerde çalıştığı yazıyor.