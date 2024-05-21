Türkiye ile Azerbaycan Ombudsmanları KKTC’de…

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’un eşlik ettiği Malkoç ile Aliyeva Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayan görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten ve son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve KKTC’nin bir millet üç devlet anlayışının yansıması olarak birlikte hareket etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-“Azerbaycan’ın desteği çok önemli”

“TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı yolla Türk Devletler Teşkilatı’na üye olmak, KKTC kurumlarının farklı toplantılara katılabilmeleri, KKTC gerçeğini bütün dünyaya duyurabilmemiz bizleri bahtiyar etmiştir” diye konuşan Tatar, Azerbaycan’a yaptığı ziyareti ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in kendisine “münasebetlerimiz artacak” dediğini hatırlattı. Tatar Azerbaycan’ın KKTC’ye desteğinin önemine de işaret etti.

KKTC –Azerbaycan Parlamentolar arası dostluk grubu oluşturulmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Tatar, Malkoç ve Aliyeva’nın KKTC ziyaretini de önemli ve olumlu bulduğunu belirtti.

Malkoç ve Aliyeva’nın desteğiyle Varol’un çeşitli uluslararası toplantılara katıldığını ancak Rumların bunları engellemeye çalıştığını kaydeden Tatar, KKTC makamlarının kendi halkının beklentilerini yerine getirmesi ve Ombudsmanlık gibi müesseselerin uluslararası toplantılara katılmasının en doğal hakları olduğunu vurguladı.

-“ Türkiye’nin adadaki etkinliğini azaltacak bir anlaşma mümkün olmayacak”

Adada bir gerçek olduğunu ve adada bir çözüm olacaksa bu gerçekler ışığında olacağını kaydeden Tatar, artık bu saatten sonra federal bir temelde, birleşik Kıbrıs’a evrilecek ve Türkiye’nin adadaki etkinliğini azaltacak bir anlaşmanın mümkün olmayacağını Rumların da anladığını belirtti. Tatar KKTC’nin Türkiye’nin desteğiyle sürdürülen iki devlet, egemen eşitlik, eşit uluslararası statüye dayalı yeni çözüm vizyonuyla ilgili bilgiler de aktardı.

-Malkoç: “Hukukta esas olan haklı olmaktır; zaman içinde kabullenilir”

Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç da Aliyeva ve Varol’la Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği kurumak için uzun zamandır uğraştıklarını ve KKTC’nin iki yıl önce kurdukları birliğin kurucusu olduğunu kaydetti.

Malkoç, güzel çalışmalar yaptıklarını, Varol’un Avrupa ve Asya Ombudsmanlık Enstitülerinin toplantılarına katılarak yaptığı konuşmalara Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’nin haklarını savunduğunu ifade etti.

“Bazı ülkeler kabul etmese de dünya görüyor burada 40 yıldır devam eden KKTC devleti vardır. Bunu bazı ülkelerin inkar ediyor olması çok önemli değil çünkü hukukta esas olan haklı olmaktır. Haklı olduktan sonra her yerde bunu rahatlıkla anlatırsın ve zaman içinde de bu kabullenilir. ” diye konuştu.

-“Dünyanın önemli bir çoğunluğu KKTC’ye uyguladığı yanlış, hukuksuz tutumdan vazgeçecek”

Kısa bir süre sonra dünyanın önemli bir çoğunluğunun KKTC’ye uyguladığı yanlış, hukuksuz tutumdan vazgeçeceğine inandığını kaydeden Malkoç, Azerbaycan ve Türkiye’nin tutumunun da bu hususta çok açık olduğunu, KKTC’nin TDT’ye katılımının bunun bir göstergesi ile ilk adımı olduğunu belirtti.

Malkoç, barışın önemine de işaret etti.

-Aliyeva: “Ailemiz Türk devletleri, yolumuz Türk birliğidir”

Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva da bunun KKTC’ye yaptığı ilk ziyaret olduğunu dile getirdi. “Bizim ailemiz Türk devletleri, yolumuz Türk birliğidir” diye konuşan Aliyeva, her zaman her alanda birbirlerine destek olma arzusunda olduklarını kaydetti. KKTC’nin Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği’nin kurucu üyesi, TDT Gözlemci üyesi olduğunu hatırlatan Aliyeva, bunların yolun başlangıcı olduğuna inandığını söyledi.

Bu yıl Azerbaycan’ın 70 bin katılımcı beklenen COP 29’a (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) ev sahipliği yapacağını ve Varol’un da bu toplantıya katılarak Kıbrıs Türk halkına uygulanan insan hakkı ihlalleri konusunda bilgi vermesini istediklerini kaydetti. Aliyeva, Kıbrıs Türk halkının hakkını eninde sonunda alacağına inandığını da vurguladı.

-Varol: “Çalışmalarımızın aynı şekilde devam etmesini diliyorum”

Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol da Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliğini kurmalarında ve KKTC Ombudsmanı olarak kurucu üye olmasında Aliyeva ve Malkoç’un büyük katkıları olduğuna dikkat çekti. Toplantılara Malkoç’un destek ve katkılarıyla katılarak KKTC’nin sesini duyurabilme; Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı ambargo, izolasyon ve sıkıntıları dile getirme imkanı bulduğunu belirten Varol, çalışmalarının bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından hediye takdiminde bulunuldu.