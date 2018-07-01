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“Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantı düzenleniyor

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Salı günü “Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantı düzenliyor.
“Türkiye-KKTC İktisadi İlişkiler” konulu toplantı düzenleniyor

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, KTTO Toplantı Salonu’nda yer alacak toplantı saat 10.30’da başlayacak.

Toplantının açılış konuşmalarını Başbakan Tufan Erhürman, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yapacak.

Ardından Türkiye-KKTC ticaret ve yatırım ilişkileri temalı sunumları KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Prof. Dr. Güven Sak yapacak.

Toplantı sonrasında iki örgüt arasında “Türkiye-KKTC Ticaret Odası Formu”nun kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı da imzalanacak.

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