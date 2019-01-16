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Türkiye Kömür İşletmeleri Türk Sanat Müziği Korosu, Girne Belediyesi katkılarıyla konser düzenledi.

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Türkiye Kömür İşletmeleri Türk Sanat Müziği Korosu, Girne Belediyesi katkılarıyla konser düzenledi.
Türkiye Kömür İşletmeleri Türk Sanat Müziği Korosu, Girne Belediyesi katkılarıyla konser düzenledi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Türk Sanat Müziği Korosu, Girne Belediyesi katkılarıyla konser düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Radyosu ses sanatçısı ve bestekarı şef Celal Abacı yönetiminde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşen konseri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar izledi.

GÜNGÖRDÜ: “BU KEZ GİRNE’DE BULUŞTUK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 2017 yılında Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun, Kamran Aziz anısına Ankara Yenimahalle Belediyesi işbirliğinde Türkiye Kömür İşletmeleri’yle birlikte Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde konser verdiğini hatırlattı.

Nidai Güngördü, uzun bir aradan sonra Türkiye Kömür İşletmeleri Türk Sanat Müziği Korosu’nu bu kez Girne’de görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyduklarını anlattı. Güngördü, konserde emeği geçenlere teşekkür etti.

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