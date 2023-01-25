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Türkiye Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Özel eğitim okullarında tam gün eğitime geçilecek

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Türkiye Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Özel eğitim okullarında tam gün eğitime geçilecek
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Özel eğitim okullarında tam gün eğitime geçilecek

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından iki bakanlığın heyetleri çalışma toplantısı yaptı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenlendi.

KKTC’de yetişen nesillerin dünyaya erişme noktasında yeterliliklerini geliştireceklerine inanç belirten Çavuşoğlu, bu yolculukta da ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu hissettirdiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, ikinci dönem tüm özel eğitim okullarında tam gün eğitime geçilmesine yönelik desteğin sağlanacağını, 16 Şubat’ta başlayacak yeni dönemde özel eğitim okullarının tam gün eğitim vereceğini açıkladı.

Tüm okullarda kütüphane kurulacağını söyleyen Özer, dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak, Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi’ni (ÖDS) ve Öğretmen Bilişim Ağı’nın (ÖBA) KKTC’de de hizmete sunulacağını belirtti.

Tüm okullara kütüphane kurulacağını söyleyen Özer, mesleki eğitime yönelik de destek sağlanacağını kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlıklar arasında imzalanmış protokolleri gözden geçirme, iş birliğini artırmaya yönelik nezaket ve çalışma ziyaretlerinin yapıldığını söyleyerek, bugün de bu kapsamda güçlü bir kadroyla ziyaretin gerçekleştiğini belirtti.

Çavuşoğlu, toplantıda değerlendirme yapıldığını, Bakan Özer'in KKTC gençliğine katkılar yapmak arzusuyla ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Eksiklerin masaya yatırıldığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye’nin her zaman KKTC halkının yanında olduğunu ve Bakan Özer'in eksiklikleri giderme noktasında özveri ortaya koyduğunu söyledi. 

Çavuşoğlu, Bakan Özer’e ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Çalışma gruplarının daha sık görüşeceğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye’deki olanakların KKTC’ye de taşınması anlamında Türkiye'nin her türlüyü katkıyı sağlayacağını söyledi.

KKTC’de yetişen nesillerin dünyaya erişme noktasında yeterliliklerini geliştireceklerine inanç belirten Çavuşoğlu, bu yolculukta da Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu hissettirdiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, eğitimde çok daha hız kazanılacağını, güncelleneceğini, öğrencilerin daha iyi yetişeceğini, eksikliklerin giderileceğini, daha güçlü eğitim ve gelecek sağlanacağını söyledi.

ÖZER

TC Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de KKTC’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek, eğitimde iş birliğini güçlendirmek adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Özer, KKTC’de bulunan 7 özel eğitim okulunun öğretim materyallerinin tümünü Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın karşılayacağını, bu okullarda tam gün eğitime geçilmesi için gereken altyapının tamamlanmasına yönelik desteğin verileceğini açıkladı.

Özer, hedefin ikinci dönemin başlayacağı 16 Şubat’a kadar tüm ihtiyaçları karşılayarak ve 50 tane özel eğitim rehber öğretmenini KKTC’ye göndererek, özel eğitimde tam gün eğitimi başlatmak olduğunu söyledi.

Eğitimde dijitalleşmenin önemli olduğuna vurgu yapan Özer, Türkiye’de kurulmuş olan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) konusunda bilgi vererek, ağın, öğretmenlerin kişisel ve mesleki girişimleriyle ilgili dijital bir platform olduğunu belirtti.

Platformun öğretmenlerin mekandan ve zamandan bağımsız bir şekilde mesleki gelişim eğitimi alma olanağı sağladığını dile getiren Özer, bu imkanı KKTC’deki öğretmenlere de sağlamak istediklerini bu doğrultuda ÖBA KKTC ismiyle bu platformu Milli Eğitim Bakanlığı hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Özer, öğrenci ve öğretmenlerin bireysel gelişimini sağlama ve yardımcı kaynakla ilgili ihtiyaçları karşılama adına geliştirilen Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi’ni (ÖDS) de ÖDS KKTC olarak, KKTC’deki öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunacaklarını ifade etti.

KKTC’deki okulların bilişim altyapısının güçlendirilmesi adına 750 akıllı tahta gönderileceğini dile getiren Özer, mesleki eğitimle ilgili de iş birliği yapılacağını belirtti.

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI YAPILACAK

Özer, KKTC’nin mesleki eğitimdeki gücünü artırma yönünde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyerek, önümüzdeki ay içinde mesleki eğitim çalıştayı yapacaklarını belirtti.

Çalıştayda KKTC’nin iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanların belirleneceğini, nasıl açılımlar yapılabileceğinin değerlendirileceğini söyleyen Özer, mesleki eğitim öğretmenlerinin tamamının Türkiye’de mesleki eğitim almasının sağlanacağını belirtti.

Özer, 12 meslek lisesinin tamamının laboratuvar ve altyapı çalışmalarının Türkiye Cumhuriyet Milli Eğitim Bakanlığı olarak üsteleneceklerini, ders kitabı desteği sağlayacaklarını kaydetti.

TÜM OKULLARA KÜTÜPHANE

Özer, “KKTC eğitim sistemindeki tüm okulları o okulların eşdeğeri olan Türkiye’deki en iyi okullarla eşleştireceğiz. Bu eşleştirmenin ilk meyvesi olarak da KKTC’deki tüm okullara kütüphane kuracağız” dedi.

KKTC’deki tüm öğretmenlerin Türkiye’deki öğretmenevlerinden, Türkiye’deki öğretmenler gibi yararlanmasıyla ilgili imkan vereceklerini dile getiren Özer, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin KKTC’yi desteklemek için her türlü imkanını seferber ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla bugün Kıbrıs’ta olduklarını söyleyen Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile tam bir iş birliği içinde KKTC’deki eğitimin kalitesinin artırılması için her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

“Buradaki maddelerin her birini 16 Şubat tarihine kadar uygulayama koyacağız” diyen Özer, Bakan Çavuşoğlu, ekibi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na teşekkür etti.

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